"NYT": w latach 2010-2012 Chiny zabiły lub uwięziły 18 informatorów CIA

Foto: cia.gov

Co najmniej 18 informatorów CIA w Chinach zostało zabitych lub trafiło za kratki w latach 2010-2012, co na długi czas znacznie utrudniło zbieranie informacji wywiadowczych przez USA w Państwie Środka - podał dziennik "New York Times".