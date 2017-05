Korea Płn. wystrzeliła pocisk balistyczny średniego zasięgu

Foto: AFP

Korea Płn. wystrzeliła w niedzielę pocisk balistyczny średniego zasięgu, który przeleciał ok. 500 km i spadł do Morza Japońskiego - podały władze Korei Płd., USA i Japonii. Według Białego Domu miał on mniejszy zasięg, niż rakiety testowane w ostatnim czasie.