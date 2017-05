ONZ domaga się uwolnienia byłego gubernatora Dżakarty

Specjalni sprawozdawcy ONZ uznali, że uwięzienie Purnamy jest złamaniem wolności słowa i wyznania w Indonezji.

"Kodeks karny, który nakłada kary za bluźnierstwo, to bezprawne dławienie wolności słowa, uderza szczególnie w mniejszości wyznaniowe, niewierzących i politycznych dysydentów" - napisali we wspólnym oświadczeniu specjalni sprawozdawcy ds. wolności wyznania Ahmed Shaheed i ds. wolności wypowiedzi David Kaye oraz niezależny ekspert ds. promocji międzynarodowego ładu demokratycznego Alfred de Zayas.

W apelu do indonezyjskich władz o uwolnienie Purnamy podkreślili, że rząd powinien stać po stronie prześladowanych obywateli. "Wzywamy rząd do zmiany wyroku w procesie apelacyjnym lub do objęcia Basuki Tjahaja Purnamy przewidzianym przez indonezyjski kodeks prawem łaski, co pozwoli na jego natychmiastowe uwolnienie" - napisali.

Purnama został zatrzymany za wygłaszanie bluźnierczych według indonezyjskich władz komentarzy dotyczących Koranu podczas kampanii wyborczej we wrześniu 2016 roku. Były gubernator Dżakarty, chrześcijanin należący do chińskiej mniejszości etnicznej, nie przyznał się do winy i oświadczył, że jego wypowiedź została zmanipulowana. Na początku maja sąd stwierdził, że oskarżony swoim postępowaniem naruszył jedność Indonezji, a podczas procesu nie okazał skruchy.