"Rossijskaja Gazieta": Brzeziński dołożył niemało starań, by doszło do rozpadu ZSRR

W sylwetce Brzezińskiego opublikowanej na stronie internetowej w sobotę rządowy dziennik pisze, że "ze względów osobistych i historycznych żywił on nienawiść do radzieckiego systemu politycznego". Zdaniem gazety Brzeziński "przez długie lata uważany był za zdeklarowanego rusofoba.

"Nalegał na to, by +odciąć kraje obozu socjalistycznego ideologicznie i gospodarczo od Związku Radzieckiego, co ostatecznie udało się uczynić jego zwolennikom, którzy stali u źródeł +aksamitnych rewolucji+ w krajach Europy Wschodniej" - pisze o Brzezińskim "RG".

Określając go jako "jednego z głównych strategów amerykańskiej polityki zagranicznej na przestrzeni ponad czterech dekad" gazeta zauważa, iż "u schyłku życia zaczął on odchodzić od wizerunku antyrosyjskiego jastrzębia". Zaznacza, że w 2014 roku Brzeziński oceniał, iż Zachód nie powinien dążyć do przyjęcia Ukrainy do NATO.

"Mimo skrajnie konserwatywnych poglądów Brzeziński był jednym z niewielu wpływowych polityków w USA, którzy opowiedzieli się przeciwko interwencji amerykańskiej w Iraku" - przypomina "RG". "Pod ogniem jego krytyki znajdowała się polityka zagraniczna sześciu administracji amerykańskich, w tym (obecnego prezydenta) Donalda Trumpa" - dodaje dziennik.

Przytaczając cytaty z wypowiedzi Brzezińskiego, "RG" przypomina, że krytykował on system polityczny Ameryki jako pogłębiający nierówności.