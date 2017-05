2 tys. euro za zamieszkanie w Bormidzie? Nieaktualne

Burmistrz Daniele Galliano wystąpił ze swoją propozycją zaledwie dwa dni temu, a już dziś musiał się z niej wycofać.

Galliano zaproponował każdemu, kto zechciałby zamieszkać w Bormidzie, dwa tysiące euro i okazyjne, niskie czynsze, dofinansowywane przez gminę, za zajmowane przez nich domy. Miał to być sposób, aby zapobiec gwałtownemu pustoszeniu wioski. Bormida liczy dziś zaledwie 394 mieszkańców i stoi na krawędzi wyludnienia.

Choć miejscowość nie zapewnia przybyszom zatrudnienia, władze liczyły, że chętnych skusi jej malownicza lokalizacja w Ligurii, bogata przyroda i spokojny tryb życia.

Mieszkańcy Bormidy nie byli zachwyceni pomysłem burmistrza. Są więc zapewne zadowoleni, że Galliano już po dwóch dniach musiał zrezygnować ze swojej idei.

W ciągu dwóch dni skontaktowało się z władzami wioski 17 tysięcy osób, deklarując chęć zamieszkania w pięknej Ligurii. Ich liczba 43 razy przekraczała liczbę dotychczasowych mieszkańców.

Zmusiło to burmistrza Galliano do zamieszczenia na Facebooku wytłumaczenia, że finansowa zachęta dla przyszłych mieszkańców wioski była jedynie luźno rzuconym pomysłem, a nie wdrożoną polityką. Przyznał też, że być może informacja ta była przekazana w nie do końca przemyślany sposób, ale nie wykluczył, że po niezbędnej modyfikacji taki program mógłby być wprowadzony w życie.