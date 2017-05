Być jak Leo Messi

Podobieństwo 25-letniego Irańczyka do słynnego piłkarza jest tak uderzające, że brytyjski Eurosport prawdopodobnie przez pomyłkę użył jego zdjęcia na Twitterze do zilustrowania rozmowy o Messim.

Szaleństwo zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy ojciec Rezy, zagorzały fan Argentyńczyka, namówił syna, aby włożył koszulkę FC Barcelony z numerem 10 i pozował do zdjęć. Fotografie przesłał do agencji fotograficznej. Wkrótce potem Reza Parastesh otrzymał propozycję udzielenia wywiadu.

Mimo że młody Irańczyk nie był początkowo zachwycony działaniami ojca, wkrótce jednak wciągnęła go nowa rola. Zapuścił brodę i ostrzygł włosy, by jeszcze bardziej upodobnić się do Messiego, udziela wywiadów i pozuje do zdjęć.