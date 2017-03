Izraelskie MSZ: zmniejszamy fundusze dla ONZ po "antyizraelskich głosowaniach"

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak przekazał rzecznik resortu dyplomacji, w tym roku Izrael zapłaci o 2 mln dolarów mniej z tytułu opłat członkowskich. Jako powód tej decyzji podał "antyizraelskie głosowania". Pieniądze te zostaną przekazane na projekty rozwojowe w krajach, które wspierają Izrael na szczeblu międzynarodowych organizacji - dodał.

W ostatnich tygodniach w ONZ przyjęto pięć rezolucji, w których Izrael został skrytykowany za budowanie osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej, a także za okupację Wzgórz Golan trwającą od wojny sześciodniowej z 1967 roku.

Dotychczas Izrael przekazywał ONZ rocznie ok. 11,6 mln dolarów w opłatach obowiązujących państwo członkowskie tej organizacji. Już w styczniu br. władze postanowiły zmniejszyć tę kwotę o ok. 6 mln dolarów w proteście przeciw rezolucji nr 2334, w której ONZ wezwała Izrael do całkowitego wstrzymania działalności osadniczej na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Jak zauważa agencja dpa, opłaty członkowskie to tylko część ogólnej sumy, jaką Izrael co roku przekazuje ONZ. Według izraelskiego radia suma ta wcześniej wynosiła ok. 40 mln dolarów.