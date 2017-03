Sformułowanie "Polskie obozy zagłady" zniknęło z portalu niemieckiej SWR

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak relacjonowała IAR niemiecka telewizja SWR użyła sformułowania "polskie obozy zagłady" w stosunku do niemieckich obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku. Podkreślono, że to określenie pojawiło się na stronach internetowych nadawcy w materiałach, dotyczących uroczystości 75-tej rocznicy pierwszych deportacji Żydów z Moguncji.

Według IAR, SWR napisała, iż Żydzi byli specjalnymi pociągami wywożeni najpierw do gett, a później do „polskich obozów śmierci Majdanek i Sobibór, gdzie byli mordowani”.

We wtorek przed południem odnośny fragment materiału na portalu SWR brzmiał: "stąd (z Darmstadt) 25 marca 1942 roku pociąg specjalny Reichsbahn z ponad 1000 Żydów wyjechał do getta w Piaskach koło Lublina w Polsce. Kilka tygodni później ci, którzy jeszcze żyli, zostali wywiezieni do obozów zagłady Majdanek i Sobibór”.

Pod materiałem jest informacja: stan na 20.03.2017, godz. 19.55

Są też jednak dwa niemieckojęzyczne komentarze internautów (już z wtorkową datą), protestujących przeciwko użyciu określenia „polskie obozy zagłady”.

„Dlaczego kłamiecie? Nie było polskich obozów zagłady, ani na Majdanku, ani w Sobiborze, ani nigdzie indziej!! To były niemieckie obozy zagłady" - napisał internauta Adam. Podobnie zareagował inny internauta, Artur: „To nie były ŻADNE +polskie obozy zagłady Majdanek i Sobibór+, lecz NIEMIECKIE NAZISTOWSKIE obozy zagłady Majdanek i Sobibór”.