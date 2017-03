Na demonstracji w Moskwie zatrzymano ponad 500 osób

O zatrzymaniu Nawalnego poinformowali jego współpracownicy z Fundacji Walki z Korupcją (FBK). Uczestnicy demonstracji próbowali przeszkodzić w odjeździe autobusu policyjnego, do którego funkcjonariusze zabrali opozycjonistę.

Świadkowie informują o zatrzymaniach uczestników zgromadzenia, odbywającego się w centrum Moskwy pod hasłami walki z korupcją. Mowa jest o zatrzymaniach od kilku do około dziesięciu osób w poszczególnych miejscach, w których odbywa się demonstracja.

Policja zatrzymała między innymi także dziennikarza Guardiana Aleca Luhna.

I took a photo of police detaining a guy at @navalny protest so they detained me as well even though I repeatedly said I was a journalist pic.twitter.com/vbsZF7CTtl