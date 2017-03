Holandia wycofała zgodę na przyjazd szefa MSZ Turcji

Informacja nadeszła niedługo po tym, jak w sobotę Cavusoglu oświadczył, że przyleci tego dnia do Rotterdamu. I to mimo wydanego przez władze miasta zakazu prowadzenia przez niego kampanii przed kwietniowym referendum konstytucyjnym w Turcji na wiecu w Rotterdamie.

Cavusoglu zagroził, że jeśli holenderskie władze nie pozwolą mu lecieć do Rotterdamu na spotkanie ze zwolennikami, Turcja zareaguje ostrymi politycznymi i gospodarczymi sankcjami.

Wkrótce po tym premier Rutte oświadczył na swej oficjalnej stronie na Facebooku, że turecka groźba sankcji w przypadku odmówienia ministrowi Cavusoglu wjazdu do Holandii "spowodowała, że rozsądne rozwiązanie stało się niemożliwe" - podał Reuters.

"Wielu Holendrów mających tureckie pochodzenie jest uprawnionych do głosowania w referendum w sprawie tureckiej konstytucji. Holenderski rząd nie sprzeciwia się żadnym zgromadzeniom w naszym kraju w celu poinformowania ich o tym" - zakomunikował Rutte na Facebooku. "Ale spotkania te nie mogą przyczyniać się do napięć w naszym społeczeństwie i każdy, kto chce zorganizować takie spotkanie, jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami władz, tak żeby był zagwarantowany porządek i bezpieczeństwo publiczne" - tłumaczył premier Holandii.

W środę w Holandii odbędą się wybory parlamentarne, podczas których antyimigracyjne nastroje odgrywają istotną rolę - zwraca uwagę agencja Reutera.

Burmistrz Rotterdamu Ahmed Aboutaleb oświadczył w piątek, że podczas zaplanowanej na sobotę wizyty w mieście Cavusoglu nie będzie mógł prowadzić kampanii przed kwietniowym referendum konstytucyjnym w Turcji. Zastrzegł jednak, że nie ma mowy o zakazie wjazdu do Holandii. "On ma paszport dyplomatyczny, więc będziemy go traktować z szacunkiem, ale mamy narzędzia, by zakazać rzeczy odbywających się w przestrzeni publicznej" - powiedział burmistrz.

Cavusoglu powiedział telewizji CNN Turk, że jeśli holenderskie władze nie pozwolą mu lecieć do Rotterdamu na spotkanie ze zwolennikami, Turcja zareaguje ostrymi politycznymi i gospodarczymi sankcjami. "Jeśli Holendrzy odwołają moje pozwolenie na lot, nasze sankcje wobec Holandii będą ostre" - oświadczył. Powtórzył również, że uprawnienia władz zakazujące wieców to "faszystowskie praktyki", które powodują, że holenderski rząd traktuje tureckich obywateli jak zakładników. "Ci ludzie nie są waszymi jeńcami" - grzmiał.

Cavusoglu uznał, że zakaz prowadzenia w Holandii i w Niemczech kampanii na "tak" w sprawie tureckiego referendum oznacza, że Europa "opowiada się po stronie 'nie' w tym głosowaniu".

Dzień wcześniej wicepremier Turcji Nurettin Canikli oświadczył, że takie kraje, jak Niemcy i Holandia uprawiają "faszystowską działalność właściwą nazistom", gdyż zabroniły zorganizowania wieców publicznych na swym terytorium kilku tureckim ministrom, którzy chcieli poprowadzić wśród tureckich imigrantów kampanię na rzecz reformy konstytucyjnej w celu ustanowienia prezydenckiego systemu władzy w Turcji.

W czwartek poinformowano, że minister spraw zagranicznych Holandii Bert Koenders zadzwonił do Cavusoglu i osobiście powiedział mu, że planowana przezeń wizyta jest niepożądana. Sprzeciw wyraził także premier Holandii Mark Rutte, który zapowiedział, że szef tureckiego MSZ, mimo że jest przedstawicielem kraju sojuszniczego w NATO, nie zostanie oficjalnie powitany zgodnie ze swoją rangą.

Według holenderskich mediów ok. 240 tys. Turków mieszkających w Holandii jest uprawnionych do głosowania w referendum.

Tymczasem w sąsiednich Niemczech, gdzie uprawnionych do głosowania jest ponad 1,4 mln Turków, odwołano już kilka zaplanowanych w ramach kampanii przed referendum wieców z udziałem przedstawicieli rządu Turcji. Decyzje zapadały na szczeblu władz lokalnych; doprowadziły do napięć w stosunkach między Ankarą a Berlinem.

Tureckie referendum zaplanowane na 16 kwietnia ma zdecydować o zmianie systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki.

Erdogan o Holandii: kraj "niedobitków nazizmu, faszystów"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał w sobotę Holandię jako kraj "niedobitków nazizmu, faszystów" po tym, jak rząd holenderski nie zezwolił na lądowanie samolotu z szefem tureckiego MSZ Mevlutem Cavusoglu na pokładzie.