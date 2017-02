Australia: Mały samolot spadł na centrum handlowe w Melbourne

Jak poinformował zastępca komisarza policji stanu Victoria Stephen Leane, samolot typu Beechcraft B200 King Air doznał "katastrofalnej awarii silnika" wkrótce po starcie z niewielkiego lotniska Essendon.

Maszyna spadła na centrum handlowe Direct Factory Outlet, które znajduje się niedaleko końca pasa startowego lotniska . "Na pokładzie znajdowało się pięć osób i wydaje się, że nikt nie przeżył katastrofy" - powiedział Leane.

Według rzeczniczki jednej z firm mających sklep w centrum, samolot spadł na jeden z magazynów, przebił jego dach i zapalił się. Palące się szczątki maszyny uszkodziły samochody na pobliskim parkingu.

Samolot wystartował do lotu czarterowego na wyspę King Island, położoną w cieśninie Bass oddzielającą Australię od Tasmanii. Maszyna spadła na centrum handlowe na krótko przed godz. 9 rano, czasu lokalnego, na godzinę przed otwarciem centrum. Dzięki temu - jak podkreśla policja - nie było ofiar na ziemi.

Telewizja Sky News przekazała obrazy, na których widać słup dymu nad centrum handlowym i zniszczony dach magazynu centrum handlowego.

Na miejsce przybyła policja, ambulanse i strażacy, którzy ugasili płonącą maszynę. Zamknięto przebiegające w pobliżu autostrady Tullamarine i Calder.

Lotnisko Essendon, odległe o ok.13 km od centrum Melbourne, drugiego pod względem wielkości miasta Australii, obsługuje głównie małe samoloty. Katastrofa nie zakłóciła pracy głównego portu lotniczego Melbourne.

Wyspa King Island położona w odległości 245 km na południe od Melbourne, jest popularnym celem wycieczek ze względu na piękne plaże.

A plane carrying five people has crashed into a shopping centre next to the #Essendon Airport in Melbourne's north. pic.twitter.com/RaOp3fx45V