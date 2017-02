Australia: Mały samolot spadł na centrum handlowe w Melbourne. Prawdopodobnie wiele ofiar

"Wydaje się, że był to bardzo tragiczny wypadek, mógł spowodować wiele ofiar jednak obecnie nie mamy jeszcze dokładnych informacji" - powiedziała telewizji Sky News minister policji stanu Victora Lisa Neville.

Sky News przekazała obrazy, na których widać słup dymu nad centrum handlowym Direct Factory Outlet położonym niedaleko małego lotniska Essendon na przedmieściach Melbourne, drugiego pod względem wielkości miasta w Australii.

Na miejsce przybyła policja, ambulanse i strażacy, którzy ugasili płonącą maszynę. Zamknięto przebiegające w pobliżu autostrady Tullamarine i Calder.

Według Neville samolot z pięcioma osobami na pokładzie wystartował z lotniska Essendon do lotu czarterowego na wyspę King Island, położoną w cieśninie Bass oddzielającą Australię od Tasmanii. Maszyna spadła na centrum handlowe na krótko przed godz. 9 rano, czasu lokalnego, kiedy centrum było jeszcze zamknięte.

Lotnisko Essendon obsługuje głównie małe samoloty. Katastrofa nie zakłóciła pracy głównego portu lotniczego Melbourne.

A plane carrying five people has crashed into a shopping centre next to the #Essendon Airport in Melbourne's north. pic.twitter.com/RaOp3fx45V