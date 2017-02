Syn Muhammada Ali zatrzymany na lotnisku w USA

Muhammad Ali jr. wracał wraz ze swoją matką Khalilą, pierwszą żoną Muhammada Alego, z Montego Bay na Jamajce. Zostali oboje zatrzymani przez oficerów imigracyjnych. Khalilah Ali pokazała urzędnikom swoje zdjęcie z byłym mężem i wyszła na wolność. Syn boksera nie miał takiego zdjęcia, został zatrzymany.

44-letni Ali jr. nigdy nie miał żadnych zatargów z prawem, jest urodzonym w USA obywatelem tego kraju. Dzięki spadkowi po ojcu jest także multimilionerem.

Jego matka, Khalilah Ali poślubiła boksera, gdy ten nazywał się jeszcze Cassius Clay, w wieku 17 lat, w 1967 roku. Na Jamajce wygłaszała przemówienie na kongresie historycznym poświęconym czarnej historii Ameryki. Syn opiekował się matką.

Według prawnika Alego, oficerowie pytali go dość napastliwie o jego imię i religię. To ostatnie pytanie powtórzyło się kilka razy. - Nie było żadnych przesłanek, żeby zatrzymać mojego klienta - twierdzi prawnik. - Rząd szuka powodów, by przesladwać muzułmanów.

Rzecznik amerykańskich pograniczników Norma Morfa odmówiła komentarza na ten temat.