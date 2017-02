Heidelberg: Meżczyzna wjechał w tłum

Mężczyzna prowadzący samochód na rejestracji z Hamburga wjechał w ludzi przed galerią handlową przy Bismarckplatz. Trzy osoby zostały ranne.

Samochód zatrzymał się na ścianie piekarni. Kierowca wydostał się z pojazdu, był uzbrojony w nóż - jak zeznali świadkowie, i zaczął uciekać.

Kilkaset metrów dalej został otoczony przez policjantów. Ponieważ nie reagował na ich polecenia, funkcjonariusze otworzyli ogień.

Mężczyzna został ciężko ranny i trafił do szpitala.

Nie jest na razie znana jego tożsamość i motywy.

