W Rzymie wypadek z udziałem policjanta z eskorty papieża

Foto: AFP

W centrum Rzymu doszło w niedzielę do wypadku, w którym uczestniczył jadący na motorze policjant z eskorty papieża Franciszka - podał dziennik "Il Messaggero". Doszło do zderzenia z prywatnym samochodem. Policjant trafił do szpitala.