Kolejne setki waleni wyrzuconych na brzeg

Foto: AFP

Dalszych 240 waleni zostało wyrzuconych w sobotę w sobotę na brzeg należącej do Nowej Zelandii Wyspy Południowej. Wcześniej ratownikom udalo się zaciągnąć do oceanu i uratować ok. 100 tych morskich ssaków, ale ponad 300 zginęło.