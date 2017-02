"New York Ttimes": Rosja rozmieściła rakiety naruszające układ INF

Rakieta SSN-30A, będąca morską wersją rakiety ziemia-ziemia SSC-X-8.

Mimo protestów ze strony USA, Rosja w tajemnicy rozmieściła nowe rakiety samosterujące, naruszając układ o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu z 1987 r. - donosi "New York Times".