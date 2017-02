Merkel opowiada się za Europą różnych prędkości

O wypowiedzi Merkel po zakończeniu szczytu UE na Malcie w piątek poinformowała agencja dpa. Szefowa niemieckiego rządu dodała, że spotkanie w Valletcie wyróżniało się "duchem wspólnoty".

Planowana na marzec deklaracja ma przypominać Deklarację Berlińską przyjętą 10 lat temu podczas niemieckiej prezydencji UE. Kluczowe pytanie brzmi: "W jaki sposób chcemy rozwijać UE" - zaznaczyła Merkel. Jej zdaniem trzeba odpowiedzieć na to pytanie w perspektywie 10 lat.

"Chcemy przedstawić ponadto, jak widzimy naszą rolę w świecie" - mówiła Merkel. Chodzi o odpowiedź na pytanie, "jaki wkład chce wnieść Europa do globalizacji, do jakich sojuszy chce należeć i do jakich struktur międzynarodowej współpracy dąży" - wyjaśniła kanclerz.

Uważane za fundament integracji europejskiej Traktaty Rzymskie zostały podpisane 25 marca 1957 roku przez sześć krajów europejskich: Republikę Federalną Niemiec, Francję, Belgię, Holandię, Włochy oraz Luksemburg.

Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel opowiedział się w zeszłym tygodniu na łamach dziennika "Handelsblatt" za Europą "dwóch prędkości", w której kraje tworzące "trzon" UE współpracowałyby ze sobą w polityce zagranicznej, kwestiach bezpieczeństwa oraz w gospodarce i finansach.