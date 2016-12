Elżbieta II opuściła świąteczne uroczystości

Królowa Elżbieta i jej mąż Filip co roku spędzają święta Bożego Narodzenia w prywatnej posiadłości w Sandringham w hrabstwie Norfolk. W tym roku 90-letnia królowa z powodu ciężkiego przeziębienia pozostała w Londynie, a do Sandringham udała się część rodziny, w tym książęta Filip, Karol i Harry.

Jak poinformowała kancelaria pałacu Buckingham, i królową, i księcia Filipa na początku tygodnia dotknęło ciężkie przeziębienie. Stan Elżbiety II był na tyle ciężki, że lekarze zdecydowali, iż powinna pozostać w Londynie.

Media zaznaczają, że królowa nie przyjechała do Sandringham po raz pierwszy od 28 lat.

Monarchii wzięła jednak udział w uroczystościach Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym i jak co roku tego dnia o godzinie 15 wygłosiła orędzie do narodu.

In the #QueensSpeech Her Majesty reflected on her 2016 inspirations from @Olympics @Paralympics to @DofE, @PrincesTrust @EastAngliAirAmb pic.twitter.com/G4ftr7JX7C