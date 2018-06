Kolorowy przepis na franczyzę z NeoNail

NeoNail otwiera średnio cztery nowe punkty miesięcznie. Jak zostać właścicielem stoiska z produktami do stylizacji paznokci?

Polki oszalały na punkcie hybrydowego manicure. Nic więc dziwnego, że punkty zajmujące się stylizacją paznokci lub sprzedażą związanych z tym akcesoriów są obecnie atrakcyjnym biznesem. NeoNail to marka, specjalizująca się w lakierach i produktach do pielęgnacji i stylizacji paznokci. Należy do firmy Cosmo Group, która jest właścicielem również kilku innych kosmetycznych brandów: MylaQ, Black Lashes oraz Revi Titanium Nails. Można powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku NeoNail szturmem wzięło polski rynek. Jeszcze rok temu punktów z tym logo było w kraju nieco ponad 70. Obecnie działa ich ponad 170: 116 własnych i 61 franczyzowe w 99 miastach w Polsce. - Miesięcznie otwieramy około czterech nowych placówek – mówi Artur Błażejewski, CEO Cosmo Group. - Planujemy, że do końca roku nasza sieć będzie liczyć ponad 200 punktów.

NeoNail rozwija się głównie w formacie wysp handlowych, choć pod jego logo działa też kilka sklepów, np. w Galerii Malta w Poznaniu. Firma otwiera również pod swoim szyldem showroomy, w których oprócz całego asortymentu swoich produktów oferuje klientkom szkolenia z zakresu stylizacji paznokci, na różnych poziomach zaawansowania.

Dotychczas w większości NeoNail otwierał swoje placówki w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. - Zauważamy jednak potencjał mniejszych miejscowości, gdzie jest duża siła nabywcza zdecydowanie mniejsza konkurencja i ogromne potrzeby jeśli chodzi o manicure hybrydowy – przyznaje Artur Błażejewski.

Jeśli chodzi o stoiska, to otwierane są oczywiście w galeriach handlowych. Koncept ma kilka modeli wysp – różnią się od siebie m.in. wielkością czy układem całego punktu sprzedażowego. Nowoczesny design, duża powierzchnia ekspozycyjna i szeroki asortyment to wyróżniki wysp NeoNail w galeriach handlowych, na których znaleźć można wszystko, co potrzebne do stworzenia manicure hybrydowego. Wyspa o optymalnych wymiarach ma powierzchnię ok. 10 mkw. Aranżacja nie stanowi problemu czy ograniczenia. Można przeprojektować wyspę o dowolnym kształcie, ale zawsze z zachowaniem estetyki i charakterystycznej dla NeoNail stylistyki. Franczyzobiorca wybiera model w zależności od własnych potrzeb oraz wymogów konkretnego centrum handlowego. Szacowany czas otwarcia punktu sprzedażowego to około 5 tygodni od momentu złożenia zamówienia na produkcję stoiska.

W ramach programu franczyzowego NeoNail oferuje pełne wsparcie marketingowe oraz szeroki wachlarz promocji przewidziany na inaugurację wyspy. Najważniejsze jest jednak właściwe przekazanie wiedzy dla osób obsługujących stoisko, dlatego przeprowadzane są szkolenia z zakresu obsługi klienta i szkolenia produktowe Franczyzobiorcy przechodzą szkolenia, m.in. produktowe, sprzedażowe, z obsługi klienta. Oprócz samej sprzedaży na stoiskach można również dodatkowo prowadzić usługi stylizacji paznokci – co pozwala na zdobycie większej liczby klientek i zwiększenie obrotów.

Franczyza daje szansę na szybki rozwój i efektywny zwrot zainwestowanych środków, ponieważ formuła biznesu jest już sprawdzona i dopracowana. Rozpoznawalna marka, gotowy koncept oraz sprawdzone know-how ograniczają ryzyko porażki i pozwalają na prowadzenie działalności, do której nie dokłada się tak długo, jak przy startowaniu od zera.Nie ma opłaty za przystąpienie do sieci ani żadnych opłat miesięcznych. Franczyzobiorcy zaopatrują się w towary w centrali. Każdy franczyzobiorca przez cały okres współpracy jest pod opieką przedstawiciela marki, zarówno pod względem wsparcia marketingowego, jak i wsparcia w zakresie jakości świadczonych usług.

Droga do własnego biznesu nie jest prosta, a rynek wobec początkujących firm nie zawsze łaskawy. Jest jednak sposób, aby cieszyć się dobrze prosperującym biznesem. Gotowy koncept franczyzowy proponowany przez NeoNail to doskonałe rozwiązania dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i wygodę w prowadzeniu własnego sklepu.