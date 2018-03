Wyjątkowe mistrzostwa i wykwintne dania - najlepszy jesiotr w Polsce wyłoniony!

Rekordowa liczba 11 zespołów z całego kraju przystšpiła do rywalizacji w ramach IV Mistrzostw Polski w Potrawach i Kawiorze z Jesiotra 2018. Na goœci i sympatyków smacznej kuchni w Hotelu Atut**** w Licheniu czekały popisy kulinarne na najwyższym poziomie oraz wykwintne dania z jesiotrem i kawiorem w rolach głównych. W tym roku nagroda główna powędrowała do Hotelu Restauracji Piano Lublin w składzie Piotr Huszcz oraz Radosław Kosiorek. Przystawka i danie główne w ich wykonaniu najbardziej zachwyciły jurorów.

Organizatorzy wyselekcjonowali aż 12 dwuosobowych zespołów spoœród 24 zgłoszeń z całego kraju, z czego do rywalizacji przystšpiło 11 ekip. W konkursie swoje umiejętnoœci zaprezentowali wybitni reprezentanci hoteli oraz restauracji, którzy mieli półtorej godziny na przygotowanie przystawki oraz dania z jesiotrem i kawiorem. W całodniowej rywalizacji wzięli udział: Air Port Hotel Okęcie Warszawa, Hampton by Hilton Lublin, Fabryka Wełny Pabianice, Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, Hotel Restauracja Piano Lublin, Hotel Słoneczny Młyn Bydgoszcz, Restauracja „Pod Jesiotrem” Zdziersk koło Łabiszyna, „Dworzysko” Szczawno – Zdrój, 1911 Cafe & Restaurant Sopot, Restauracja Roda Tokary, Rezydencja Gubałówka Koœcielisko oraz Smaczna Dieta Gorzów Wielkopolski.

Już na etapie samych zgłoszeń mieliœmy bardzo twardy orzech do zgryzienia. Dlatego zdecydowaliœmy się rozszerzyć grono zakwalifikowanych zespołów i zaprosić do Hotelu Atut aż 12 drużyn. W porównaniu do ubiegłorocznej decyzji, wprowadziliœmy subtelnš zmianę. Uczestnicy zamiast deseru, musieli przygotować pysznš przystawkę. Jesiotr dla każdego kucharza stanowi prawdziwe wyzwanie, dlatego poziom konkursu był bardzo wysoki – powiedział Adam Dmyterko, członek jury i szef kuchni restauracji Pergola w Kołobrzegu.

Jury, w skład którego weszli m.in. Jarzy Pasikowski, Tomasz Jakubiak i Adam Dmyterko, doceniło potrawę zaserwowanš przez reprezentantów Hotelu Restauracji Piano Lublin (przystawka: mus z jesiotra z ciastem filo, olejem estragonowym, kawiorem, remoulade z rzepaku, kolendra, szczaw;danie główne: jesiotr z patelni, ziołowa kruszonka, kolendrowy sernik z koziego sera z glazurowanym burakiem, sosem maœlanym, selerem, ziemniakami i chrzanem. Na drugiej pozycji uplasowali się Tomasz WoŸniak i Daniel Paœ – Hotel Fabryka Wełny Pabianice (przystawka: wędzony jesiotr, kawior, rukiew wodna i rzodkiewka;danie główne: jesiotr, pęczak, puree por-cebula, brukiew z sosem nantua), a na trzeciej Łukasz Jędrzejewski oraz Krzysztof Topór-Jasica z Restauracji Gubałówka w Koœcielisku (przystawka: jesiotr wędzony, kawior z jesiotra, foie gras, zielony ogórek, figa oraz found chef skorupiaki; danie główne: polędwica z jesiotra, puree z groszku, kaszanka, boczniak królewski oraz found chef skorupiaki).

Okolice Konina sš znane z największych hodowli jesiotra w Polsce. Celem organizatorów mistrzostw jest ekspozycja pozytywnych skojarzeń zwišzanych z królewskš rybš, która ze względu na brak oœci oraz wartoœci odżywcze w przeszłoœci królowała na dworskich stołach.

Jesiotr to bardzo wymagajšca ryba, którš trzeba w umiejętny sposób przygotować. Można go łatwo zepsuć, wymaga odpowiedniej obróbki kulinarnej. To bardzo szlachetna ryba, której wartoœci odżywcze staramy się przybliżać poprzez organizację mistrzostw – dodał Jerzy Pasikowski, przewodniczšcy jury. Goœciem specjalnym wydarzenia była najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni Ewa Wachowicz. – Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ degustacja zaserwowanych dań była prawdziwš rozkoszš dla podniebienia. Jesiotr to ryba, która zdecydowanie zasługuje na szczególne uznanie, a kucharze, którzy podjęli wyzwanie, to prawdziwa kulinarna elita. Wyłonienie zwycięzców nie było wcale łatwe – dodała Ewa Wachowicz, będšca przewodniczšcš jury VIP, które także wyróżniło Hotel Restauracji Piano Lublin.

Podczas Weekendu Kulinarnego w Hotelu Atut**** nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla przybyłych goœci i uczestników. Wydarzenie wpisuje się w Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020), który rozwija polskie rybactwo. Mistrza kraju w potrawach i kawiorze z jesiotra wyłoniono podczas uroczystej, wieczornej gali. Impreza po raz pierwszy otrzymała nominację do Kulinarnego Pucharu Polski.

Hotel Atut**** jest położony nad malowniczym Jeziorem Licheńskim w Licheniu Starym (woj. wielkopolskie) w bezpoœrednim sšsiedztwie największej bazyliki w Polsce. Do dyspozycji goœci jest łšcznie 125 komfortowych pokoi w tym dwa apartamenty. Hotel Atut to największe centrum konferencyjne w Wielkopolsce, które już po raz czwarty będzie gospodarzem i współorganizatorem mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra. Jesiotr jest lokalnym specjałem Hotelu Atut oraz symbolem wspaniałego smaku w restauracji Yesiotr.

Sponsorami głównymi wydarzenia zostali Nestle Professional, DAJAR, Lexus Wrocław, Deutsche Bank oraz Iglotex. Patronat honorowy objšł m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak. Partnerem mistrzostw jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej, realizujšce Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

