Opiekunki w Niemczech coraz częściej poszukiwane

Materiał Partnera

Społeczeństwo europejskie starzeje się – coraz więcej osób starszych wymaga opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Problem ten dotyka między innymi naszych zachodnich sšsiadów. Coraz więcej Polek wyjeżdża do Niemiec, gdzie czeka na nich praca jako opiekunki osób starszych, a mimo to zawód ten nie traci na popularnoœci i coraz więcej seniorów szuka opiekunów. Jest to bardzo dobra okazja do zaktywizowania zawodowego osób, które majš problem z podjęciem pracy. Opiekunka osoby starszej to zawód, na który decyduje się coraz więcej osób, choć nie jest to łatwy kawałek chleba. Niemcy czekajš z otwartymi ramionami na osoby, które sš w stanie pracować przy opiece nad samotnymi osobami starszymi.