Ekspres do kawy. Jak wybrać dla siebie najlepszy model?

Dlaczego warto kupić ekspres automatyczny?

W ostatnich latach na popularności zyskały sieciowe kawiarnie serwujące kawę, obok których o poranku nie da się przejść obojętnie. Kto w domu nie wypije porannej kawy, w drodze do pracy skusi się na aromatyczny kubek czarnego napitku. Średnia cena kawy na wynos to ok. 10 zł (cena zależy od wybranej opcji). Pijąc ją przez 20 dni w miesiącu (wtedy, kiedy chodzimy do pracy), wydamy ok. 200 zł, co w skali roku oznacza aż 2400 zł. Domową kawę przygotujemy za maksymalnie 2 do 3 zł, czyli zyskujemy oszczędność w wysokości ok. 1680 zł w skali roku. Dzięki własnemu automatycznemu ekspresowi napijemy się o poranku takiej kawy, jaką lubimy, jeszcze zanim będziemy gotowi do wyjścia. A kiedy odwiedzą nas znajomi, zaserwujemy im smaczny kawowy napar w zależności od ich gustów. Świeżo parzona kawa wypełni zapachem całą kuchnię, co przemawia za tym, żeby zdecydować się na ekspres automatyczny.

Rodzaje urządzeń do parzenia kawy

Od rodzaju ekspresu zależy smak i aromat zaparzonej kawy. Przy wyborze najlepiej kierować się swoim gustem smakowym, bo trudno jednoznacznie stwierdzić, która metoda parzenia sprawia, że czarny napój jest najzdrowszy. Kawa z ekspresu ciśnieniowego smakuje „pełniej” niż ta z ekspresu przelewowego i zawiera mniejsze ilości kofeiny. Z kolei napar z ekspresu przelewowego uznaje się za najbardziej oczyszczony z potencjalnie szkodliwych dla organizmu substancji. Ale jest też mocniejszy i bardziej nasycony kofeiną, co nie każdemu może odpowiadać. Poniżej lista 3 automatycznych urządzeń do parzenia kawy.

Ten najmłodszy wynalazek do automatycznego parzenia kawy, jest jednocześnie jednym z najwygodniejszych urządzeń. Wystarczy, że uzupełnimy zbiornik wodą, włożymy kapsułkę z gotową mieszanką kawy, żeby po chwili cieszyć się aromatyczną filiżanką małej czarnej. W kapsułkach zamknięte są różne rodzaje kawy takie jak espresso, café latte czy lungo. W ekspresie do kawy Krups zaparzymy też inne ciepłe napoje, np. herbatę czy gorącą czekoladę.

Ekspresy automatyczne na kapsułki należą do sprzętów przystępnych cenowo (podstawowe wersje kupimy już za ok. 250 zł). Kawa zamknięta w kapsułkach pozostaje zawsze świeża, więc nie ma problemu z jej przechowywaniem. Podczas przyrządzania napoju ziarna ani zmielona kawa nie rozsypują się, a po zakończeniu parzenia, zużytą kapsułkę wyrzuca się do kosza. Zaletą ekspresu automatycznego jest szybki i prosty sposób czyszczenia oraz przygotowania kawy. Urządzenia na kapsułki zajmują mało miejsca na blacie roboczym, a ich wygląd często stanowi element wystroju kuchni https://www.dolce-gusto.pl/machines.

W tym najpopularniejszym automatycznym ekspresie przyrządzimy jednocześnie kilka filiżanek kawy. Zasada działania urządzenia jest prosta i polega na przesączaniu się podgrzanej wody przez zmielone ziarna kawy umieszczone w specjalnym filtrze. Gotowy napar spływa do dzbanka umieszczonego na podgrzewanej płycie. W zależności od ilości wsypanej do filtra kawy i ilości wody parzymy tak mocną kawę, jaką lubimy. Ekspresu łatwo się używa, jednak przygotowanie kawy zajmuje więcej czasu niż w ekspresie na kapsułki. Najpierw musimy zmielić ziarna, wsypać je do filtra oraz wlać wodę do zbiornika. Po skończeniu parzenia filtr należy wyrzucić, a dzbanek po kawie umyć. W ekspresie przelewowym przygotujemy tylko jeden rodzaj kawy – intensywny czarny napar. Zaletą tego typu urządzeń jest ekonomiczność (niska cena ekspresu oraz filiżanki kawy), możliwość wybierania różnych rodzajów kawowych ziaren oraz możliwość przyrządzenia większej ilości napoju za jednym razem.

Smakosze kawy uważają, że tylko w tym ekspresie przygotujemy prawdziwe włoskie espresso, na bazie którego przyrządzimy też inne rodzaje kawowego napoju. Kawa z ekspresu ciśnieniowego smakuje aromatycznie, jednak wystarczą złe proporcje, żeby stała się zbyt kwaśna, a przez to niesmaczna. Jednak filiżanka kawy z automatycznego ekspresu ciśnieniowego z wbudowanym młynkiem będzie zawsze taka sama (chyba, że do ekspresu wsypiemy inne ziarna). Choć espresso z tego urządzenia należy do najznakomitszych, automatyczne ekspresy ciśnieniowe są najdroższymi sprzętami do parzenia kawy. Trzeba również pamiętać o regularnym czyszczeniu i odkamienianiu ekspresu (w większości sprzętów są to funkcje automatyczne).

Co warto rozważyć przy zakupie ekspresu?

Planując zakup sprzętu do zaparzania kawy, zastanówmy się, ile czarnego napoju wypijamy w ciągu dnia i dla jak wielu osób go przyrządzamy. Jeśli o poranku więcej niż 2 osoby piją kawę i często przyjmujemy gości, warto zakupić ekspres przelewowy. Kawa z tego ekspresu będzie najtańsza, a jednocześnie szybka do przygotowania. A co najważniejsze, dzięki podgrzewanemu dzbankowi każdy napije się gorącej kawy niezależnie od tego, kiedy się obudzi.

Ekspres kapsułkowy to z kolei doskonale rozwiązanie dla singli i par, które mają ograniczone miejsce w kuchni i cenią sobie ciekawy wygląd sprzętów oraz łatwość przygotowania kawy. To również urządzenia dla osób lubiących różne rodzaje napojów.

Kupując ekspres, sprawdźmy też jego dodatkowe funkcje. Czy wybrane urządzenie ma opcję automatycznego czyszczenia, wbudowany młynek, spieniacz do mleka i automatyczne wyłączanie po określonym czasie. Takie dodatki znacznie ułatwiają obsługę ekspresu i skracają czas przygotowania kawy.

Wybór ekspresu automatycznego uzależnijmy przede wszystkim od naszych gustów smakowych. Decydując się na ekspres w domu, i tak oszczędzamy na kupowaniu kawy na mieście. Wybierzmy więc dla siebie najwygodniejszy w użytkowaniu model, w którym przyrządzimy swoją ulubioną filiżankę kawowego napoju.

