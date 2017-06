Lakier na lato!

Lakiery do paznokci

Trendy w tym sezonie modne będą nadal pastele, ale coraz więcej na półkach pojawia się również lakierów perłowych. Słodkie róże i miętowe odcienie stopniowo przykrywa czerwień. I to we wszystkich wariantach. Od strażackiej, przez malinową do głębokiego bordo. Również czerń i granat znajdą swoje miejsce. Stopniowo wchodzą również lakiery holograficzne, które królowały w poprzednim sezonie ale na hybrydach. Dla tych pań, które nie lubią lub nie wypada im mieć tak mocnego koloru na paznokciach mam dobrą wiadomość, kolory nude również są akceptowalne, szczególnie jeśli każdy paznokieć pomalowany jest na inny kolor. Delikatny manicure francuski niezmiennie pozostaje w modzie.

Zaszalej z kolorami

Lato to czas kiedy królują kolorowe owoce i kwiaty. Pełne jest soczystych żółci, czerwieni i błękitów nieba. Warto odwzorować ten misz-masz na paznokciach. Zachowawczy jednokolorowy manicure jest mile widziany, ale w lecie warto zaszaleć. To czas radości i uśmiechu, więc wszelkie wzorki jak najbardziej są na miejscu. W tym sezonie ombre wędruje też z głowy na paznokcie. Jest więc pełna dowolność. Wykonanie wzorów wymaga pewnej wprawy i narzędzi, ale te są łatwo dostępne w każdej drogerii. Łatwiejsze elementy jak kwiaty, biedronki a nawet same kropeczki czy modne w tym sezonie paski i kratki z powodzeniem wykonasz w domu. W internecie jest mnóstwo filmów pokazujących jak łatwo zdobić paznokcie. Po bardziej skomplikowane wzory warto udać się do salonu. Pięknie wykonane przez profesjonalistkę paznokcie sprawdzają się na szczególne okazje, a tych od początku maja przecież nie brakuje. W drogeriach dostępne są również płytki i stemple do wykonywania zdobień, a także dla mniej wprawnych naklejki.

Oprócz zdecydowanych barw trendy będą również paznokcie holo i metaliczne. Może być to pełny manicure lub tylko jeden paznokieć. Ciekawie wyglądają również pojedyncze wzorki czy paski wykonane metalicznym lakierem. Na rynku dostępne są również złote i srebrne pyłki, które dodają metalicznego blasku nałożone na inne kolory lakierów.

Hybrydy

Najtrwalszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla zabieganych jest manicure hybrydowy. Sprawdzi się szczególnie u pań, którym płytka paznokciowa nie przyrasta zbyt szybko. Zazwyczaj taki lakier trzyma się bez uszczerbku około 3 tygodni, po tym czasie należy go usunąć i można zdecydować się na nowy kolor. To rozwiązanie dla tych z nas, które nie mają czasu na malowanie paznokci w domu, lub mają zbyt słabą płytkę. Pod lakierem paznokieć nie ma szans się rozwarstwiać a dodatkowo kosmetyczna przed nałożeniem hybrydy może użyć odpowiednich dla nas odżywek, które dodatkową te płytkę wzmocnią. Taki manicure kosztuje około 100zł za jedną wizytę, ale równie dobrze może zostać wykonany w domu. Należy jedynie zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia oraz zapoznać się z zasadami nakładania takiego lakieru. Hybrydy utwardzane są w świetle UV więc potrzebna będzie dedykowana lampa. Takie lakiery do paznokci są nieco droższe od tych tradycyjnych, mają natomiast niezaprzeczalny plus w postaci trwałości oraz wydajności. Jednorazowy zakup kilku kolorów (https://www.hebe.pl/makijaz/paznokcie) pozwoli nam wyczarować wiele różnych wzorów a także wykonać zabieg znajomym .

Modny kształt

W tym sezonie buty zyskują czuby a paznokcie zaokrąglenia. Krótkie i ładnie przycięte paznokcie są praktyczne i łatwe w utrzymaniu. Nie ma potrzeby nakładania żelu czy tipsów które dodatkowo źle wykonane mogą uszkodzić płytkę, oraz wymagają specjalnej techniki obsługi przy codziennych domowych czynnościach. Zrezygnuj z ekstremalnie długich paznokci i pokochaj te w kształcie migdałka.

Skórki i płytka

Malując paznokcie nie należy zapominać o higienie i dbaniu o samą płytkę. Lakiery, szczególnie te tańsze mogą uszkadzać paznokcie, a intensywne kolory mają tendencję do odbarwiania płytki. Pamiętajmy więc o tym by przed nakładaniem lakieru położyć warstwę odżywki oraz bazy, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Olejki do skórek i kremy również pomogą utrzymać paznokcie w dobrym zdrowiu, tak by były naszą wizytówką. Warto zainwestować w lakiery lepszej jakości. Zyskujemy wtedy pewność, że po zmyciu koloru nasze paznokcie będą całe i nadal piękne, a dodatkowo są one trwalsze i wydajniejsze.