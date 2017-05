Jakie są objawy menopauzy?

Czym jest menopauza?

Menopauza jest naturalnym procesem, jaki zachodzi w ciele kobiety. To właśnie wtedy zmienia się gospodarka hormonalna – zaprzestana zostaje produkcja niektórych hormonów, a to z kolei wiąże się ze zmianami, jakie zachodzą w ciele kobiety. Jedną z najbardziej widocznych jest ustanie menstruacji. Co istotne menopauzą potocznie nazywany jest okres przejściowy pomiędzy okresem rozrodczym a starością. Z reguły menopauza rozpoczyna się ok. 40 roku życia. Jednak może pojawić się również u młodszych kobiet ok. 30 – 33 roku życia. Prawidłowo przyjmuje się określenie menopauza na ostatnią miesiączkę, po której nie wystąpiło już krwawienie przez następne 12 miesięcy (niektóre źródła podają również, że liczy się okres 6 miesięcy). Okres okołomenopauzalny może trwać nawet ok. 10 lat i rozpoczyna się już kilka lat przed ustaniem miesiączkowania. Przed rozpoczęciem okresu okołomenopauzalnego bardzo ważne jest obserwowanie własnego organizmu, aby wiedzieć, kiedy rozpoczną się znaczne zmiany. Warto też obserwować swoje ciało z jeszcze jednego powodu – pozwoli to określić tak ważne dla każdej kobiety dni płodne, szczególnie jeśli korzystamy z naturalnej antykoncepcji.

Jakie są typowe objawy menopauzy?

Z uwagi na zmiany zachodzące w ciele kobiety, okres menopauzalny jest określany jako bardzo nieprzyjemny, gdyż do podstawowych objawów pozwalających na rozpoznanie początków klimakterium zalicza się przede wszystkim:

- uczucie niepokoju, lęki;

- dyskomfort psychiczny (niekiedy dochodzi nawet do depresji);

- rozdrażnienie;

- chroniczne zmęczenie;

- dyskomfort odczuwany w okolicach narządów płciowych (np. suchość pochwy, pieczenie, świąd);

- częste bóle głowy i mięśni;

- częstsze oddawanie moczu;

- kołatanie serca;

- nietrzymanie moczu;

- uderzenia gorąca;

- nadmierna potliwość;

- trudności ze snem (np. częste wybudzanie się w nocy);

- zmienność nastrojów.

Jak dbać o siebie w czasie menopauzy?

W celu załagodzenia objawów menopauzy warto zasięgnąć opinii lekarza na temat hormonalnej terapii zastępczej. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań można ją zastosować przez cały okres klimakterium. Dodatkowo każda kobieta powinna dbać o swoje kości, a także regularnie wykonywać badania na poziom cholesterolu, mierzyć ciśnienie i o ile lekarz stwierdzi, że to konieczne suplementować dietę preparatami zawierającymi wapń i witaminę D, które będą korzystnie wpływały na układ kostny. Nie można też zapomnieć o profilaktycznych badaniach pozwalających na wykrywanie chorób takich jak nowotwory piersi czy szyjki macicy.

Warto też zadbać o swoją kobiecość i urodę. Szczególnej uwagi wymaga skóra, która pod wpływem zmian hormonalnych może stać się problematyczna. Jak dbać o taką skórę oraz wiele innych spraw związanych z kobiecością można przeczytać na portalu kobiecosc.info.