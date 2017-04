Jak oszczędzać pieniądze z kodami rabatowymi?

Przykazanie nowoczesnego konsumenta: nie przepłacaj

Dzień po zakupie nowego telewizora, mebli do sypialni lub sukienki, na którą polowałaś od miesiąca, dowiadujesz się, że cały asortyment sklepu został obniżony do 50%... Znasz to uczucie? Nie chcesz, żeby taka sytuacja powtórzyła się w przyszłości? Z pomocą przychodzą serwisy takie jak Blip.pl , gdzie w jednym miejscu, znajdziesz kody rabatowe do setek sklepów internetowych na terenie całego kraju.

Coraz częściej nie tylko duże i rozpoznawalne marki organizują regularne promocje dla swoich klientów. Dzień darmowej dostawy, wiosenne sprzątanie magazynów, dwie sztuki w cenie jednej: dla sklepów to świetna promocja, a dla konsumentów sposób na tańsze zakupy.

W czasach, gdy zakupy w sieci to chleb powszedni, walka o konsumenta w świecie wirtualnym stała się wyjątkowo zażarta. Dynamiczny rozwój branży e-commerce przyczynił się do wzrostu konkurencyjności, dlatego nikogo już nie dziwią promocje sięgające nawet 80%. Kody rabatowe to stały element strategii marketingowej wielu marek.

Gdy coraz więcej osób jest stale podłączonych do sieci, sklepy nie mogą już tak łatwo kusić promocjami. W ciągu kilkudziesięciu sekund możemy bowiem sprawdzić, czy konkurencyjna marka nie oferuje tego samego produktu w jeszcze lepszej cenie. A wszystko to zgodnie z szalenie modną ostatnio filozofią zakupową zwaną smart shopping. Na czym polega „sprytne kupowanie”? To przemyślany wybór produktów, unikanie zakupów pod wpływem impulsu i położenie większego nacisku na jakość. Jednym z elementów smart shoppingu jest także wykorzystywanie aktualnych promocji i obniżek m.in. dzięki kodom rabatowym.

Jak skorzystać z kuponów rabatowych?

Pobranie kodu ze strony internetowej jest darmowe i nie wymaga rejestracji ani logowania w serwisie – wystarczy jedno kliknięcie. Przy każdej ofercie znajduje się także informacja o czasie obowiązywania promocji.

Kiedy wykorzystać kody rabatowe?

Pomysł na tańszy prezent

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, rocznica ślubu – okazji do sprawienia bliskim niespodzianki w ciągu roku jest wiele. Efekt gorączkowych poszukiwań prezentu w przeddzień Wigilii jest zawsze taki sam: niska jakość za dużą kwotę, czyli to, czego wyznawcy smart shoppingu za wszelką cenę starają się uniknąć. Kupony rabatowe do sklepów internetowych to sposób na tańszy prezent dla bliskich, bez uporczywego stania w kolejkach.

Rabat na potrzeby i zachcianki

Promocje w sklepach internetowych możesz wykorzystać na zakup ulubionych perfum, wiosennego płaszcza lub nowych oprawek do okularów. Niezależnie od tego, czy kierujesz się czystym pragmatyzmem, czy masz ochotę zrobić prezent samej sobie, wykorzystaj kody rabatowe do takich sklepów jak: Orsay, TXM24, Monnari, ANSWEAR, Camaieu, Vision Express, eZebra, Eveline, Avon czy Tołpa.

Kody rabatowe dla domu

Kupon rabatowy na nowe meble do salonu, lodówkę lub nową konsolę? Regularne promocje swoim klientom oferują popularne sieci handlowe takie jak: RTV Euro AGD, Black Red White, Media Expert, Saturn, Castorama, Home&You czy MediaMarkt.

Zniżki na wakacje i podróże

Kody rabatowe to okazja, aby upolować tanie wakacje dla całej rodziny. Urlop nad morzem, tygodniowy wypoczynek w górach, a może nurkowanie w Tajlandii? Kupony rabatowe to okazja, aby dużo taniej upolować wymarzone wakacje za pomocą serwisów takich jak Travelplanet, Travelist lub Groupon. Obniżki organizują także znani przewoźnicy np. LOT czy Stena Line.

Zabawki, ubrania i artykuły dziecięce

Wyprawa do centrum handlowego wraz z dwójką maluchów to regularnie powtarzający się koszmar wielu rodziców. Bądź na bieżąco z każdą promocją, wykorzystując kody rabatowe do popularnych sklepów internetowych takich jak: SMYK, 5.10.15, Endo, Urwis.pl, Bartek czy Empik, w których znajdziesz wysokiej jakości odzież i akcesoria dziecięce.