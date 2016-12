Dziesięć trendów kulinarnych na nowy rok

- Świat w 2017 roku odkryje zupy, to one będą rządzić naszym codziennym menu. To ucieszy zapewne Grzegorza Łapanowskiego, szefa Food Lab Studio. „Interesują mnie makrotrendy, czyli zmiany w dłuższym czasie. To, co obserwuję od pewnego czasu, to powrót do korzeni, lokalności i sezonowości. Ten trend ma się mocno. Zupy są czymś bardzo polskim. Dostrzegli to producenci gotowych posiłków, którzy oferują coraz lepsze i bez sztucznych dodatków zupy z warzyw, szczególnie tych korzennych" - mówi.

- Gotowanie w domu. Tutaj pojawiają się dwie możliwości. Jedna to zaproszenie kucharza do domu. Okazuje się, że może być on z nami osobiście, ale może też nam towarzyszyć wirtualnie, np. przez aplikacje czy YouTube'a wspólnie z nami przygotować posiłek. Druga opcja to bardzo mocny, szczególnie za oceanem, wzrost popularności klubów kolacyjnych, do których można wpaść dzięki mediom społecznościowym lub, coraz częściej, specjalnym aplikacjom.

- Powrót do kuchni swojego kraju, regionu czy nawet domu. Bogdan Gałązka z Gothic Cafe w Malborku mówi, że ten trend to docenianie tradycji, ale też odważne wykorzystywanie przez kucharzy nowych technik w gotowaniu znanych potraw, dzięki czemu dostajemy pełne smaku i zdrowsze potrawy.

- Wszystko do zjedzenia. Kucharze będą się fascynować i karmić nas nowym – dotąd niedocenianymi, lecz tanimi kawałkami mięsa.

- Street food. Dalej będziemy się cieszyć jedzeniem ulicznym, które dla wielu jest jedyną możliwością skosztowania innych kultur. To ciąg dalszy mody na kuchnie etniczne. Choć w 2017 roku większą popularnością będzie się cieszyć kuchnia Afryki.

- Dzieci. Dobrze widocznym trendem będą zdrowe posiłki dla najmłodszych biesiadników. Dla nich będą szykowane zdrowe dania i będą to robić najlepsi kucharze. Pełnoziarniste pieczywo, doskonałe warzywa i dobrej jakości mięso oraz ryby będą wypierały nuggetsy, frytki i makaron z sosem pomidorowym.

- Domowe wędliny. To kolejny trend, który widoczny jest od kilku lat. Kochający mięso konsumenci i kucharze będą wykorzystywać wszystkie części mięsa do przygotowywania doskonałych domowych kiełbas, pasztetów i szynek. Wędzone, parzone i suszone.

Oprócz smaku zdecydowanie mamy szanse na zyskanie zdrowia i oszczędności w portfelu.

- Przyprawy. Popularność trendów „zrób to sam" dotyczy również domowego przygotowywania przypraw. Będziemy się bawić w tworzenie własnych mieszanek, wzbogacających to, co gotujemy.

- Szacunek dla przyrody, środowiska i ekologii.

Coraz więcej kucharzy i organizacji ekologicznych mówi o konieczności zwracania uwagi na wpływ naszej konsumpcji na kurczące się zasoby mórz.

Dlatego trendem, który cieszy ekologów, jest przywiązywanie wagi do tego, w jaki sposób i gdzie pozyskiwane są ryby i owoce morza, które trafiają na nasze talerze.

- Wielki powrót masła. To na pewno dobra wiadomość dla Bogdana Gałązki, bo jego zdaniem masło jest kwintesencja polskiego smaku i polskiej kuchni. Na szczęście mamy je w Polsce doskonalej jakości. Dlatego w jego restauracji goście dostają w oczekiwaniu na główny posiłek doskonałe pieczywo i prawdziwe masło.

