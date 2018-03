Justyna Kowalczyk obiecuje pracę dla polskich biegów w nowej roli

Mistrzyni olimpijska z Vancouver i Soczi kończy z Pucharem Œwiata, ale nie kończy z bieganiem w maratonach.

Podczas igrzysk w Pjongczangu zapowiedziała, że po mistrzostwach Polski w Jakuszycach poinformuje o ważnych decyzjach. Dotrzymała słowa: najpierw wystartowała w biegu na 15 km stylem klasycznym i po raz 26. zdobyła tytuł w indywidualnej konkurencji mistrzostw (ma jeszcze szeœć w sztafetach).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rywalizowały 24 biegaczki, łšcznie z juniorkami. Justyna Kowalczyk wyprzedziła o dwie minuty Sylwię Jaœkowiec i o ponad szeœć minut Urszulę Łętochę. Wcišż nie ma w kraju konkurencji.

Po mistrzostwach przekazała (m.in. na Twitterze), że kończy ze startami w Pucharze Œwiata, że 50 zwycięstw w zawodach pucharowych i ponad 100-krotna obecnoœć na podium to najlepszy wynik w polskiej historii wszystkich sportów zimowych, że dziewięć Kryształowych Kul na półkach (cztery duże, pięć małych) to wystarczajšcy powód, by czuła się spełniona.

Trudno się nie zgodzić, tym bardziej że Justyna Kowalczyk zdobyła też pięć medali olimpijskich (dwa złote, dwa bršzowe i srebro) i ma osiem medali mistrzostw œwiata.

Wedle słów mistrzyni – nie zamierza przerywać kariery biegaczki, choć będzie startować wyłšcznie w roli, jakš wzięła na siebie zimš 2015 roku – w klasycznych maratonach cyklu Visma Ski Classics. W roku debiutu zwyciężyła w barwach Russian Marathon Team w Biegu Wazów, dwa sezony reprezentowała norweski Team Santander, od tej zimy biega jako przedstawicielka włoskiego Team Trentino Robinson Trainer.

Bilans ma doskonały: na 11 startów pięć zwycięstw (ostatnie tydzień temu w Birkebeinerrennet), tylko trzy razy nie była w czołowej trójce. Być może pojawi się w najbliższych mistrzostwach œwiata jako uzupełnienie sztafety, ale tylko gdyby nie było innego wyjœcia.

Pani Justyna wysłała też sygnał, że jest skłonna pracować dla polskich biegów w nowej roli, jakš uzgodniła z prezesem Polskiego Zwišzku Narciarskiego Apoloniuszem Tajnerem. Szczegóły poznamy w drugiej połowie kwietnia, po maratonach w Norwegii (Reistadlopet) i Finlandii (Ylläs-Levi).

Zapewne wówczas wyjaœni się też, w jaki sposób kadrze biegowej pomoże trener Aleksander Wierietielny, który wcale nie musi kończyć pracy przy Pucharze Œwiata.

Prezes Tajner powiedział „Rzeczpospolitej": – Mamy dziœ sytuację zdecydowanie lepszš niż po Soczi, jest grupa siedmiu, może oœmiu młodych biegaczek, którš warto prowadzić w tym czteroleciu. Za cztery lata będzie lepiej, narciarstwo biegowe na pewno będziemy rozwijać.