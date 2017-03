Raw Air 2017: Stefan Kraft wygrywa w Trondheim, Kamil Stoch jest piąty

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

PŚ w skokach: Odwołany konkurs w Lillehammer przeniesiony do Vikersund

Nadzieja na dobre skoki polskiego mistrza olimpijskiego wróciła po prologu, chociaż w czwartek, gdy norweskie wichry na skoczni Granasen dały o sobie zapomnieć, to austriacki lider Pucharu Świata najbardziej efektownie przypomniał, kto rządzi w końcu zimy.

Wygrał przed Norwegiem Andreasem Stjernenem, Andreasem Wellingerem, Markusem Eisenbichlerem i Kamilem Stochem. Różnice nie były duże, ale skoro ostatni skok Krafta był najdłuższym (142,5 m) w konkursie, to zwycięstwo podwójnego mistrza świata z Lahti musiało się podobać.

Stoch walczył, skoczył dwa razy mniej więcej tak daleko jak inni, pod granicę 140 metrów, o braku miejsca na podium zadecydowało odrobinę zachwiane lądowanie w drugiej serii. Poza nim wszystko wyglądało nieźle. Inni Polacy – już bez błysku. Po pierwszej serii z rywalizacji ubyli Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Wiele do awansu im nie brakowało, ale trener Horngacher zapewne spodziewał się bardziej udanych prób.

Piotr Żyła (16. miejsce po pierwszym skoku) i Maciej Kot (22.) też mieli większe ambicje, w ich przypadku wciąż liczy się przecież klasyfikacja PŚ. Jeden może walczyć o awans do pierwszej dziesiątki, drugi toczy małą bitwę z Domenem Prevcem o piąte miejsce – na razie wygrywa z nastolatkiem ze Słowenii. W drugiej serii, zanim przyszło do skoków liderów PŚ i Raw Air, Kot znacząco się poprawił, awansował o dziewięć pozycji, Żyła spadł o siedem, wyszło mniej więcej na remis.

Klasyfikacja PŚ niewiele się zmieniła, tylko Stoch traci do przodownika nie 31 tylko 86 punktów. W Raw Air jest nowy-stary lider, przewaga Krafta nad Wellingerem jest nieduża, Niemiec może jeszcze liczyć na pierwszą nagrodę w turnieju, choć jego szanse pokonania Austriaka oceniane są jednak niżej.

Do walki z Markusem Eisenbichlerem o trzecie miejsce włączył się Andreas Stjernen. Stoch – awans na siódme miejsce, do Krafta jednak daleko – prawie 90 punktów. Pociesza Polaków klasyfikacja Pucharu Narodów: przewaga nad Austrią i Niemcami jest jeszcze wyraźna.

W Trondheim rozegrano ostatni konkurs obecnego Pucharu Świata na dużej skoczni. Już do końca cyklu zawody odbywać się będą na skoczniach mamucich. Od 17 do 19 marca loty w Vikersund i od 24 do 26 marca w wielkim finale w Planicy.

W najbliższy piątek na program Pucharu Świata i turnieju Raw Air 2017 składa się oficjalny trening w Vikersund (od 14.) oraz zastępczy (za Lillehammer) jednoseryjny konkurs indywidualny (od 16.30). Transmisja telewizyjna w Eurosporcie 2.

Konkurs w Trondheim: 1. S. Kraft (Austria) 302,0 (138 i 142,5); 2. A. Stjernen (Norwegia) 294,3 (138,5 i 138); 3. A. Wellinger 289,6 (133 i 141,5); 4. M. Eisenbichler (obaj Niemcy) 288,7 (141 i 140); 5. K. Stoch (Polska) 285,1 (139,5 i 137); 6. J. A. Forfang (Norwegia) 281,0 (135,5 i 136); 7. P. Prevc (Słowenia) 270,2 (133 i 134,5); 8. R. Freitag (Niemcy) 268,4 (133 i 135); 9. R. Koudelka (Czechy) 264,4 (130 i 132,5); 10. D. A. Tande (Norwegia) 261,3 (127 i 132);... 13. M. Kot 255,7 (126 i 129,5); 23. P. Żyła 244,5 (128,5 i 125,5); 34. K. Murańka 114,9 (123); 37. D. Kubacki (wszyscy Polska) 114,3 (123,5).

Klasyfikacja Raw Air: 1. Kraft 1237,1; 2. Wellinger 1231,8; 3. Eisenbichler 1206,2; 4. Stjernen 1200,8; 5. Forfang 1164,9; 6. P. Prevc 1160,0; 7. Stoch 1147,0; 8. Freitag 1137,6; 9. Żyła 1127,8; 10. D. Ito (Japonia) 1124,7; 11. Kot 1115,1;... 21. Kubacki 893,4; 49. Ziobro 420,9; 59. Murańka 346,7.

Klasyfikacja PŚ: 1. Kraft 1420; 2. Stoch 1334; 3. Tande 1181; 4. Wellinger 988; 5. Kot 927; 6. D. Prevc 906; 7. Eisenbichler 697; 8. Hayboeck 692; 9. Fettner 678; 10. P. Prevc 610; 11. Żyła 566;... 19. Kubacki 307; 29. Ziobro 119; 31. Hula 110; 64. Murańka 4.

Puchar Narodów: 1. Polska 4826; 2. Austria 4638; 3. Niemcy 4609; 4. Norwegia 3270; 5. Słowenia 2972; 6. Japonia 1002; 7. Czechy 821; 8. Rosja 727.