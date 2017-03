Raw Air 2017: Sobota dla Krafta i Austriaków

Po drugim dniu turniej Raw Air 2017 ma drugiego lidera, ale nikogo chyba nie zaskoczyło, że został nim podwójny mistrz świata z Lahti. W drużynie skakał zdecydowanie najlepiej, wyprzedził poprzedniego lidera Niemca Andreasa Wellingera znacząco. Do rywalizacji włączyli się także Peter Prevc i Piotr Żyła. Kamil Stoch skakał trochę lepiej, niż w piątek, awansował na siódme miejsce. Maciej Kot i Dawid Kubacki spadli do drugiej dziesiątki turnieju.

Konkurs drużynowy, choć zaliczany do klasyfikacji Pucharu Narodów i do końca emocjonujący (Polacy przegrali z Niemcami o 0,5 pkt), miał jednak przede wszystkim tę drugą ważną rolę – wyłonić najlepszego po trzech seriach turnieju Raw Air. Rywalizacja drużynowa szybko sprowadziła się do starcia znanej czwórki: Austria, Niemcy, Polska i Norwegia.

Pozostali byli tłem. Słoweńcy nie mieli wsparcia dla wysiłków Petera Prevca, spadli w finale nawet za Japończyków. O pozostałe dwa miejsca w ósemce (i prawo oddania dwóch skoków) walczyli dzielnie Finowie, Szwajcarzy i Czesi, odpadli Janne Ahonen i spółka.

Polacy mieli tym razem lidera w osobie Piotra Żyły, brązowy medalista MŚ dwa razy skoczył ponad 132 m, to przed wszystkim on uratował podium dla drużynowych mistrzów świata, bo pozostali koledzy mieli też obok skoków dobrych (zwłaszcza w drugiej serii) próby nie tyle słabe, co na tle konkurencji trochę niewystarczające. Rywale, także z racji zmian siły wiatru i wysokości belki startowej, potrafili skakać nawet po 140 (Markus Eisenbichler i Michael Hayboeck), ale Kraftowi do sukcesu wystarczyły dwa doskonale wykonane skoki na odległość 133 i 134,5 m.

Regulamin Raw Air kazał śledzić zatem najlepsze próby indywidualne i zmiany pozycji drużyn jednocześnie. Nie było to łatwe, ale widać taka uroda nowego turnieju, że wymaga sporej pomocy kalkulatorów i podzielności uwagi. Widzieliśmy zatem jak Polska jest trzecia, pierwsza, druga, czwarta, znów trzecia, druga i ponownie trzecia po ósmej próbie. Pozostałe ekipy wielkiej czwórki przeżywały identyczne emocje, nawet Austriacy, gdy Markus Schiffner zepchnął ich po trzeciej serii na koniec czwórki. Słabsze ogniwo miała właściwie każda drużyna, kto spojrzy w detaliczne wyniki, zobaczy kiedy.

Indywidualne podsumowanie skoków w sobotę, konieczne do ustalenia nowej klasyfikacji Raw Air przyniosło interesujące zmiany. Najlepszym skoczkiem konkursu drużynowego był Stefan Kraft, przed Piotrem Żyłą, Michaelem Hayboeckiem i Peterem Prevcem. Kamil Stoch zajął ósme miejsce, Maciej Kot – 15., Dawid Kubacki – 17. Oznaczało to zmianę lidera turnieju, gdyż dotychczasowy – Andreas Welllinger – stracił do Krafta ponad 22 punkty. Dwóch Polaków w łącznej klasyfikacji awansowało, dwóch (Kot i Kubacki) trochę spadło.

Wiedza po sobocie jest też taka, że trzy serie na 16 planowanych w turnieju jeszcze nie wyznaczyły żelaznych faworytów. Na razie Kraft prowadzi z niewielką przewagą (9,1 pkt.) nad Prevcem, Wellingerem, Żyłą i Hayboeckiem. Stoch traci do lidera Raw Air 28,1 pkt. Wiele się może zdarzyć do 19 marca i ostatnich lotów w Vikersund.

W niedzielę konkurs indywidualny kończący zawody w Oslo-Holmenkollen. Start zapewniła sobie piątka Polaków, oprócz czwórki z drużyny skakać będzie Jan Ziobro. W tym konkursie Kamil Stoch będzie bronił pozycji lidera PŚ przed spodziewanym mocnym atakiem Stefana Krafta, teraz jednak Austriak będzie również atakowany jako prowadzący w turnieju Raw Air. Pierwsza seria zaczyna się o 17, relacje w TVP 1 i Eurosporcie 1.

> Oslo-Holmenkollen. Raw Air 2017

Konkurs drużynowy: 1. Austria 999,7 (M. Hayboeck 140 i 130; M. Fettner 123,5 i 127,5; M. Schiffner 117,5 i 121,5; S. Kraft 133 i 134,5); 2. Niemcy 987,2 (M. Eisenbichler 140 i 122,5; S. Leyhe 122,5 i 127; R. Freitag 129 i 124,5; A. Wellinger 126,5 i 134,5); 3. Polska 986,7 (P. Żyła 132 i 132,5; K. Stoch 124 i 129,5; D. Kubacki 119,5 i 127; M. Kot 124,5 i 128,5); 4. Norwegia 983,1 (A. Stjernen 131,5 i 122,5; R. Johansson 114,5 i 131; D. A. Tande 121 i 131; J. A. Forfang 127,5 i 127,5); 5. Japonia 889,8; 6. Słowenia 868,7; 7. Czechy 843,7; 8. Szwajcaria 802,3.

Klasyfikacja Raw Air: 1. Kraft 404,3; 2. P. Prevc (Słowenia) 395,2; 3. Wellinger 392,7; 4. Żyła 392,2; 5. Hayboeck 384,1; 6. Eisenbichler 378,2; 7. Stoch 376,2; 8. Freitag i Forfang po 375,9; 10. Tande 371,7;... 13. Kot 367,4; 16. Kubacki 361,7; 46. J. Ziobro 121,6; 63. S. Hula 91,6.

Klasyfikacja Pucharu Narodów: 1. Polska 4683; 2. Austria 4349; 3. Niemcy 4281; 4. Norwegia 2925; 5. Słowenia 2890; 6. Japonia 895; 7. Czechy 7748. Rosja 705.