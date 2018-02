W Willingen na mocną piątkę

W sobotę czwarty, w niedzielę drugi – wystarczyło, by Kamil Stoch wygrał miniturniej Willingen Five i wrócił na szczyt PŒ. Teraz igrzyska.

Wyniki trzech dni rywalizacji polskich skoczków na Mühlenkopfschanze powodujš, że można z optymizmem patrzeć w olimpijskš przyszłoœć. Z pięciu serii składajšcych się na cykl Willingen Five Stoch zwyciężył w trzech, raz był drugi i raz dziewišty (w sobotę).

Dawid Kubacki i Piotr Żyła stawali na podium, Stefan Hula i Maciej Kot zajmowali miejsca w pierwszej dziesištce – słowem, było dobrze, nawet jeœli w ostatnich zawodach pucharowych przed igrzyskami nie wystartowali najlepsi Austriacy, Japończycy i zawsze groŸny w latach olimpijskich Szwajcar Simon Ammann.

Lider reprezentacji Polski zdobył głównš premię nowego niemieckiego turnieju w wysokoœci 25 tys. euro, dołożył jeszcze 5 i 8 tys. franków szwajcarskich przysługujšcych za rezultaty wedle zwykłego taryfikatora Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) – z tego punktu widzenia wyjazd na skocznię w Hesji też był udany.

Oczywiœcie bardziej może liczyć się fakt, iż Stoch pokazał moc i odzyskał pierwsze miejsce w klasyfikacji Pucharu Œwiata, że w niedzielę polska czwórka zebrała znacznie więcej punktów niż czwórka Norwegów, co daje kolejnš wskazówkę, by w Pjongczangu oczekiwać sporych przyjemnoœci w konkursie drużynowym.

– Mamy œwietnš drużynę, pokazaliœmy po prostu, co umiemy. Kiedy dostaję coœ w bonusie, dodatkowš nagrodę, takš jak prowadzenie w PŒ, to oczywiœcie mnie cieszy, ale najbardziej cieszyło mnie to, że w niedzielę oddałem dwa bardzo dobre skoki, lepsze niż w sobotę. Przyjemnie się latało – mówił Stoch, uœmiechnięty zwycięzca Willingen Five, do mikrofonu TVP Sport.

Niemieckie konkursy odbyły się bez większych przeszkód, choć niedzielna œnieżyca i nieco większy wiatr wpłynęły na wyniki. Ofiarš zmiennoœci pogody stał się przede wszystkim lokalny bohater Richard Freitag. W sobotę drugi, w niedzielę 28., w efekcie pojedzie na igrzyska jako wicelider Pucharu Œwiata, po Stochu. Niby niewielka różnica, ale trochę pewnoœci siebie może Niemcowi odebrać.

Na pewno nie tracš tej pewnoœci Norwegowie, zwycięstwa Daniela Andre Tande i Johanna Andre Forfanga swoje znaczš. Niektórzy rywale zarzucajš ekipie norweskiej wykorzystywanie przewag technologicznych, ostatnio w kwestii materiału na kombinezony, ale można też obronić tezę, że to wojna psychologiczna, obecna w skokach od lat.

Polacy raczej sš na niš odporni. Majš swoje małe tajemnice peszšce rywali i wyjechali z Willingen do kraju przekonani, że olimpijski plan trenera Stefana Horngachera zaczyna działać.

Przed Stochem i spółkš czas mocno zagęszczonej akcji pod hasłem „igrzyska". Tylko Jakub Wolny wraca do domu, pozostali po przyjeŸdzie do Warszawy złożš œlubowanie olimpijskie o 9.30 w poniedziałek w siedzibie PKOl.

Po nim kierunek lotnisko Okęcie, wylot samolotu do Seulu o 15.40, przylot we wtorek rano czasu lokalnego. Pierwszy trening na skoczni normalnej zaraz po przybyciu do Pjongczangu.

Kwalifikacje w czwartek 8 lutego (13.30 czasu polskiego), pierwszy konkurs w sobotę 10 lutego o 13.35.

I konkurs: 1. D. A. Tande (Norwegia) 261,3 pkt (148/146,5 m); 2. R. Freitag (Niemcy) 260,5 (149,5/141,5); 3. D. Kubacki 254,8 (145/139,5); 4. K. Stoch 254,5 (146/137,5);... 6. S. Hula 248,9 (143,5/140); 13. P. Żyła 230,2 (139,5/132,5); 21. M. Kot 213,5 (132,5/129,5); 23. J. Wolny (wszyscy Polska) 204,1 (125/135,5).

II konkurs: 1. J. A. Forfang (Norwegia) 271,4 (147,5/144,5); 2. Stoch 269,4 (145,5/140,5); 3. Żyła 245,1 (142/138,5);... 7. Kubacki 236,6 (138/133,5); 8. Kot 236,2 (142/133,5); 12. S. Hula 231,0 (126,5/145); 31. Wolny 96,6 (128).

Willingen Five: 1. Stoch 657,8 pkt; 2. Forfang 650,0; 3. Tande 633,5... 6. Kubacki 606,9; 7. Hula 605,5; 9. Żyła 590,3; 17. Kot 557,0; 31. Wolny 402,2.

Klasyfikacja PŒ: 1. Stoch 863 pkt, 2. Freitag 820, 3. Wellinger 736,... 10. Kubacki 415, 13. Hula 320, 14. Żyła 310, 21. Kot 216, 38. Wolny 39.

Puchar Narodów: 1. Norwegia 4149 pkt, 2. Niemcy 3890, 3. Polska 3414.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: k.rawa@rp.pl