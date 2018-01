PŚ w Zakopanem: Stoch wygrywa kwalifikacje

Roœnie napięcie pod Wielkš Krokwiš. Kamil Stoch błyszczał na treningach i był najlepszy w kwalifikacjach do niedzielego konkursu. Za nim dwaj Niemcy i Dawid Kubacki

Lista startowa do kwalifikacji liczyła 57 osób, łatwy rachunek podpowiadał, że odpadnie siódemka, inaczej mówišc poprzeczka dla uczestników nie wisiała zbyt wysoko. Polacy zrobili swoje, awansowali pełnš dziesištkš, najlepszy był, ku zachytowi stadonu i okolic – mistrz Kamil Stoch, ale liczyło się także to, kto z pozostałych Polaków będzie mocny i znajdzie miejsce w drużynie.Chwilę po serii kwalifikacyjnej wyglšdało na to, że czwórkę na konkurs drużynowy stworzš Stoch, Kubacki, Stefan Hula (10. w kwalifikacjach) i Maciej Kot (14.), gdyż Piotr Żyła był nieco słabszy od kolegów. Po kwadransie trener Stefan Horngacher potwierdził przypuszczenia. Niby to tylko rozgrzewka, lecz kto przybył oglšdać pištkowe skoki, nie żałował. Publicznoœć na stadionie i publicznoœć poza nim przybyła licznie i nadała rywalizacji znany zakopiański sznyt. Stoiska z oscypkami, kiełbasš, i golonkš wabiły, tršby tršbiły, uliczni malarze i malarki malowały barwy narodowe na policzkach, czapki biało-czerwone sprzedawały się niemal same. Hałas trybun dochodził na Krupówki.Skoczkowie dopasowali się do nastroju, tym bardziej, że większoœć wykonała jeszcze dwie serie próbne i wtedy też było co podziwiać: Norweg Marius Lindvik walczšcy o awans olimpijski poleciał w jednej z prób 141 m, daleko skakali Richard Freitag, Peter Prevc i Norwegowie. Przede wszystkim jednak entuzjazm budziły próby Kamila Stocha – belka mocno obniżona, a on równo koło 135 metrów, raz pierwsze, raz drugie miejsce – takie czasy, że serie treningowe też podnoszš ducha. Polskie marzenia na sobotę sš znane: wygrać po raz pierwszy na Wielkiej Krokwi. Po pištku wyglšda na to, że najtrudniejszymi rywalami będš Niemcy i Norwegowie, gdyż nie wszyscy Słoweńcy zaprzyjaŸnili się z odnowionš skoczniš. Weekendowy program skoków w Zakopanem zacznie się w sobotę o 15.00 od serii próbnej, o 16.00 jest konkurs drużynowy.1.(Polska) 160,4 pkt. (137 m); 2. M. Eisenbichler 150,3 (136,5); 3. R. Freitag (obaj Niemcy) 149,0 (136,5); 4.145,4 (137); 5. M. Lindvik (Norwegia) 144,2 (138,5);... 10.141,1 (131,5); 14.137,4 (129); 33.125,6 (123,5); 34.124,7 (129,5); 37.116,1 (122,5); 42.112,9 (119,5); 44.112,0 (121,5); 50.(wszyscy Polska) 98,5 (112). Transmisje w TVP 1, TVP Sport (także serie próbne) oraz w stacji Eurosport 1.