Loty w Oberstdorfie: Zatrzymana pogoń za złotem

Kamil Stoch wicemistrzem œwiata, polska drużyna trzecia w Oberstdorfie. Dwa triumfy Norwegów.

Mistrzowskie konkursy na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie potwierdziły wyjštkowe norweskie umiejętnoœci latania na nartach, dwa medale polskich skoczków oznaczały koniec narzekań, że w tej specjalnoœci Kamil Stoch i spółka majš problemy.

W skróconym do trzech serii konkursie indywidualnym Stocha wyprzedził tylko Daniel-André Tande. Polak po dwóch skokach w pištek był trzeci, w sobotę z nawišzkš odrobił w jednej próbie straty do Richarda Freitaga, który pozostał z bršzem.

Serię czwartš, czyli finałowš, ze względu na nasilajšcy się wiatr odwołano, więc Norweg mógł szybciej uronić łzę szczęœcia, a Polacy zastanawiać się, czy Stoch miał szansę w pogoni za złotem. Sam mistrz powiedział: – W czwartej serii mogło się zdarzyć wszystko...

Na trofeum za loty polskie skoki czekały od 1979 roku, czyli od bršzowego medalu Piotra Fijasa w Planicy. Kamil Stoch, dorzuciwszy kolejny sukces do zwycięstw olimpijskich, triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, klasyfikacji końcowej Pucharu Œwiata oraz tytułów mistrza œwiata, może z dumš stawać obok Jensa Weissfloga, Mattiego Nykaenena, Espena Bredesena i Thomasa Morgensterna – tylko ta pištka sięgnęła po medale we wszystkich najważniejszych zawodach.

Pogoda nie sprzyjała, by loty w Oberstdorfie były wyjštkowo dalekie. W kwalifikacjach Tande poprawił jednak rekord obiektu – teraz to 238,5 m. Norweski skoczek wreszcie ma ważny medal indywidualny, z drużynš zdobył już złoto w lotach dwa lata temu w Tauplitz/Bad Mitterndorf, także rok temu srebro w MŒ na dużej skoczni w Lahti.

Niedzielny konkurs drużynowy poprawił ten dorobek, Norwegowie efektownie wyprzedzili Słoweńców i Polaków, takš kolejnoœć można było przewidywać, choć niektórzy wyżej widzieli reprezentację Niemiec.

Trener Stefan Horngacher uznał, że cała polska czwórka skakała w konkursie indywidualnym dobrze (Dawid Kubacki był 10., Stefan Hula 13., Piotr Żyła 17.), i posłał jš do walki zespołowej, zostawiajšc Macieja Kota w rezerwie.

Konkurs szybko przyniósł takš przewagę Tandego i kolegów, że w drugiej częœci liderzy mogli spokojnie kontrolować sytuację. Słoweńcy też mieli œwietny poczštek i wypracowali sporš przewagę nad Polakami i Niemcami – walka o bršzowy medal okazała się najciekawsza, zadecydował œwietny drugi skok Dawida Kubackiego (221,5 m). Po nim już wszystko było wiadomo, Kamil Stoch mógł lecieć bez stresu po drugi kršżek mistrzostw i pierwszy w kronikach polskich lotów drużynowych – tę specjalnoœć ekipa Horngachera też odczarowała.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wespół z niemieckimi organizatorami przygotowała dla najlepszych lotników pulę nagród w wysokoœci 142 tys. franków szwajcarskich. Tande za złoto indywidualne odebrał 28 750 franków (to prawie tyle, co za trzy wygrane w PŒ; więcej, niż wręczano za końcowy sukces w Turnieju Czterech Skoczni).

Wicemistrz Stoch dostał 18 tysięcy, Freitag – 10 800. Premie (w sumie 14 450 franków) otrzymali też ci, którzy zajęli miejsca od 4. do 6.: Stefan Kraft, Andreas Stjernen i Peter Prevc. W konkursie drużynowym nagrody finansowe wręczano tylko medalistom. Dla złotej czwórki oznaczało to 35 tys. franków do podziału, srebrnej – 21 tys., i bršzowej – 14 tys.

Loty na razie się skończyły, lecz wrócš w marcowych zawodach Pucharu Œwiata – najpierw podczas turnieju Raw Air (dwa konkursy w Vikersund), potem w wielkim finale sezonu w Planicy.

W najbliższy weekend polskich kibiców skoków czeka jedyne w swoim rodzaju wydarzenie – Puchar Œwiata w Zakopanem. W pištek kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny.

Wielka Krokiew będzie œwiecić, Krupówki będš tršbić, polscy skoczkowie, wedle powszechnej nadziei, będš rzšdzić jak Norwegowie w Oberstdorfie. Š?

Konkurs indywidualny:

1. D.A. Tande (Norwegia) 651,9 pkt (212/227/200 m);

2. K. Stoch (Polska) 638,6 (230/219/211,5);

3. R. Freitag (Niemcy) 627,6 (228/225/190,5);... 10. D. Kubacki 589,8 (207,5/208/215,5); 13. S. Hula 550,0 (193/196,5/192,5); 17. P. Żyła (wszyscy Polska) 525,8 (190/183,5/198.5).

Konkurs drużynowy:

1. Norwegia 1662,2 (R. Johansson 219,5/218; A. Stjernen 231/208; J.A. Forfang 214/217; Tande 224/202,5);

2. Słowenia 1615,8 (J. Damjan 212/220; A. Semenic 207,5/220,5; D. Prevc 214/216; P. Prevc 202/193);

3. Polska 1592,1 (Żyła 212,5/204; Hula 206/210; Kubacki 204,5/221,5; Stoch 209,5/204).

Powiedzieli

- Kamil Stoch | Wicemistrz œwiata

Gdy stoisz na górze i nagle dostajesz informację, że zawody zostały skończone, pojawia się delikatny zawód. Ale nie mogę narzekać. Od czwartku wykonałem niesamowitš pracę, każdy skok był coraz lepszy. Było o niebo lepiej niż w Kulm, a srebrny medal przyjmuję z wielkš radoœciš i traktuję go jako nagrodę za trudy i poœwięcenie. Czy po trzeciej serii poczułem krew? Może trochę, ale nie ma co gdybać. Wszystko mogło się wydarzyć, warunki były bardzo niestabilne, mogłem na przykład dostać pięć metrów wiatru w plecy i wylšdować na buli. Mistrzostwa œwiata to prestiżowa impreza, na której tylko kilkunastu zawodników ma realne szanse na medal. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jestem tam gdzie jestem. Po wielu latach walki w końcu stanšłem na podium tej imprezy. Wielka szkoda, że to dopiero drugi polski medal na MŒ w lotach. Adam Małysz wygrywał praktycznie wszystko, kilka razy był bardzo blisko podium, jednak nigdy nie udało mu się na nim stanšć. Po Turnieju Czterech Skoczni wiedziałem, że muszę odpoczšć, że minie trochę czasu, zanim zejdzie ze mnie napięcie.

- Stefan Horngacher | trener Polaków

Drugie miejsce to œwietny wynik. Kamil miał jeszcze szansę, żeby wygrać mistrzostwa, ale zabrakło tej jednej serii, którš odwołano. Trochę żałuję, że tak się stało. Oczywiœcie, gdyby doszła do skutku, Kamil mógłby spaœć z podium, ale my zawsze patrzymy w górę, a nie w dół, i chcieliœmy zaatakować w ostatnim skoku. W lotach 13 punktów straty to nie jest dużo. Gdyby Kamil oddał superskok, a Daniel Andre Tande popełniłby błšd, zwycięstwo byłoby możliwe.

W pištek Tande i Richard Freitag trafili na lepsze warunki w drugiej serii, w sobotę Norwegowi i Niemcowi mocno wiało w plecy, a my mieliœmy więcej szczęœcia. Do tego Freitag popełnił duży błšd przy odbiciu.

Wierzyłem w ten medal. Jeœli wygrywa się Turniej Czterech Skoczni w takim stylu, w jakim zrobił to Kamil, podium mistrzostw œwiata w lotach też jest w zasięgu. Po nieudanych zawodach w Bad Mitterndorf pewnoœć siebie trochę Stochowi uciekła, ale w Oberstdorfie zrobił wszystko jak należy. To fantastyczny skoczek. Wszyscy spisywali się lepiej niż na mamucie w Bad Mitterndorf i to mnie bardzo cieszy.

- Adam Małysz | Polski Zwišzek narciarski

Trochę szkoda, że odwołano czwartš serię, bo Kamil mógł wygrać. Był gotowy do walki, a Tande bardzo zdenerwowany. W trzeciej serii wielki błšd zrobił Richard Freitag, nie wytrzymał psychicznie. Niby jest medal, który powinien cieszyć, jednak ma się œwiadomoœć, że była szansa walki o złoto. Kamil skacze jak nakręcony. Nawet jak spóŸni trochę odbicie, leci daleko. To doœwiadczony zawodnik i spokojnie utrzyma takš dyspozycję do igrzysk. Mnie nie ma już co do niego porównywać. On ma więcej sukcesów. Krok po kroku wspinał się coraz wyżej, a jak już dotarł na szczyt, to na nim został. Tu widać już nie tylko talent, ale i ciężkš pracę. Kamil to najlepszy skoczek ostatnich 15 lat, jest jednym z najlepszych skoczków w historii i tego mu nikt nie odbierze. Można porównywać go do Mattiego Nykaenana, można się tylko zastanawiać, co osišgnšłby Fin, gdyby w jego czasach było tyle konkursów PŒ, ile jest teraz. Kamil może czuć się już spełnionym skoczkiem, ale wiem, że dalej będzie walczył. Nie patrzy wstecz, motywacji mu nie brakuje.

Zebrał w Oberstdorfie Grzegorz Wojnarowski WP Sportowe Fakty