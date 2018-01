Skoki narciarskie: Dwa weekendy dla lotników

Puchar Œwiata przeniósł się na skocznię mamuciš Kulm w Austrii. Zaczyna się walka o małš Kryształowš Kulę.

Dla niektórych to tylko kwestia długoœci rozbiegu i zeskoku oraz wysokoœci progu, ale większoœć skoczków twierdzi, że loty to naprawdę inna zabawa. Fakt – przemawiajš do wyobraŸni kibiców, pozwalajš pisać o rekordach i pokonywaniu podniebnych granic, uczestnikom zwykle sprawiajš wyjštkowš przyjemnoœć.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W formalnym ujęciu skocznia mamucia to taka, której rozmiar (HS), czyli punkt konstrukcyjny, przekracza 185 m, a punkt sędziowski K (kalkulacyjny) 170 m. Na œwiecie jest pięć takich obiektów, wszystkie w Europie.

Uszeregowane wedle obecnych rekordów długoœci lotu sš to skocznie w Vikersund (Norwegia) – 253,5 m, Planicy (Słowenia) – 251,5 m, Tauplitz/Bad Mitterndorf (Austria) – 244 m, Oberstdorfie (Niemcy) – 238 m, i Harrachovie (Czechy) – 214,5 m. Szósta – w Ironwood (USA) – 158 m, musiałaby zdecydowanie urosnšć, by dorównać konkurencji.

Wykorzystywane niemal każdej zimy sš teraz cztery, o amerykańskiej konstrukcji na Copper Peak już niemal zapomniano, jest tylko ciekawostkš turystycznš w stanie Michigan. Čerták w Harrachovie może czekać podobny los, bo skocznie nie wytrzymujš realiów ekonomicznych i obiekt popada w ruinę.

Inne będš żyły: Letalnica braci Gorišków w Planicy podczas marcowego finału Pucharu Œwiata, Vikersundbakken w turnieju Raw Air 2018, Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie już za tydzień w czasie MŒ w lotach i austriacka Kulm w ten weekend – wykorzystana do dwóch indywidualnych konkursów.

Do klasyfikacji PŒ nie będš wliczane mistrzostwa œwiata. Pozostałe zawody wyłoniš kolejnego właœciciela małej Kryształowej Kuli.

Reguły latania na nartach zasadniczo nie różniš się wiele od zasad zwykłych skoków. Punktacja w PŒ jest identyczna (od 100 pkt dla zwycięzcy do 1 za 30. miejsce), nagrody finansowe także (100 franków szwajcarskich za każdy punkt).

Trochę inaczej wylicza się notę za lot. Za osišgnięcie punktu K (Kulm: 200 m) skoczek dostaje nie 60, tylko 120 pkt, za każdy metr więcej 1,2 pkt (nie 1,8), tak samo jak 1,2 pkt mniej za każdy metr poniżej punktu K. Oceny stylu oraz bonusy za wiatr i położenie belki startowej sš dodawane wedle reguł ze skoczni mniejszych.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wprowadziła w tym roku zmianę w wyliczaniu rozmiaru skoczni. Linię tę wyznacza teraz miejsce, w którym nachylenie zeskoku osišga 28 stopni (było 31). Oznaczało to powiększenie skoczni mamucich na papierze do rozmiarów HS 240 (Vikersund, Planica) i HS 235 (Kulm, Oberstdorf). Zmiana ma znaczenie przede wszystkim dla oceny granicy bezpiecznych skoków.

Wszystkie te informacje mogš się przydać podczas oglšdania lotów na skoczni Kulm, której położenie w Styrii (5 km drogš na wschód od Bad Mitterndorf albo 2,5 km na zachód od Tauplitz) sprawia, że umieszcza się jš w obu miejscowoœciach, choć tak naprawdę znajduje się pomiędzy nimi.

Rekordu œwiatowego Stefana Krafta (253,5 m z Vikersund) raczej nikt tam nie poprawi, ale rekordy życiowe oraz emocje zwišzane z lotami koło granicy 240 m powinny się pojawić. Trener Stefan Horngacher wzišł na konkursy na Kulm tę samš szóstkę co zawsze. Młody Tomasz Plich po krótkiej wizycie na Turnieju Czterech Skoczni wrócił w Bischofshofen do Pucharu Kontynentalnego i tam wykonał zadanie – ponownie został liderem klasyfikacji.

W pierwszych tej zimy lotach zobaczymy zatem Kamila Stocha (rekord życiowy, rekord Polski i rekord Planicy z marca 2017 r. – 251,5 m), Piotra Żyłę (245,5 m), Macieja Kota (244,5 m) i Dawida Kubackiego (232 m) – wszyscy bili rekordy w marcu 2017 r. w Vikersund, Stefana Hulę (217,5 m; Planica 2016) i Jakuba Wolnego, który dopiero teraz ma szansę poczuć, jaka to magia lecieć ponad 200 m przez 8–9 sekund. Na razie rekord życiowy Wolnego to 143,5 m z konkursu na dużej skoczni w Klingenthal w 2014 r.

Frekwencja będzie dobra, wielkim nieobecnym pozostanie tylko Niemiec Richard Freitag, wicelider PŒ. Austriacy zrezygnowali z Manuela Fettnera. Pierwsze kwalifikacje w pištek w południe, pierwszy konkurs w sobotę o 14.15. W niedzielę kwalifikacje o 12.30, zawody znów o 14.15.

Żaden Polak, nawet Kamil Stoch, małej Kryształowej Kuli ani mistrzostwa œwiata w lotach jeszcze nie zdobył.

Klasyfikacja PŒ:

1. K. Stoch (Polska) 723 pkt,

2. R. Freitag 711,

3. A. Wellinger (obaj Niemcy) 569,

4. D. A. Tande (Norwegia) 485,

5. J. Kobayashi (Japonia) 410,

6. S. Kraft (Austria) 399,

7. A. Fannemel 360,

8. J. A. Forfang (obaj Norwegia) 352,

9. M. Eisenbichler (Niemcy) 312,

10. R. Johansson (Norwegia) 294,

11. D. Kubacki 283,... 15. P. Żyła 213, 16. S. Hula 190, 19. M. Kot 148, 37. J. Wolny (wszyscy Polska) 31.

Puchar Narodów:

1. Niemcy 3062 pkt,

2. Norwegia 3027,

3. Polska 2438,

4. Austria 1602,

5. Słowenia 1318,

6. Japonia 1212,

7. Szwajcaria 434,

8. Rosja 130.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: k.rawa@rp.pl