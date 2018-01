Horngacher: Widzieliście, że śpiewałem

Austriacki trener polskich skoczków o zwycięstwie Kamila Stocha i nauce naszego hymnu.

Rz: Czy można być szczęœliwszym niż pan tuż po tak spektakularnym sukcesie Kamila Stocha?

Stefan Horngacher: Nie wiem, może i nie. To był ciężki dzień dla nas wszystkich. Próbowaliœmy koncentrować się tylko na ważnych rzeczach, ale nie było to łatwe przy tak dużej wrzawie wokół Kamila i przy tak dużej presji. Skoki Kamila nie były idealne. W serii próbnej spisał się naprawdę dobrze, ale skoki konkursowe były trochę słabsze, a dla mnie stresujšce. Ale Kamil wygrywa, nawet nie oddajšc perfekcyjnych skoków, a to naprawdę duży komfort. Na pewno jesteœmy teraz najszczęœliwszš ekipš skoczków narciarskich na œwiecie.

Który skok Kamila w Bischofshofen kosztował pana więcej nerwów?

Bez wštpienia pierwszy. Kiedy w pierwszej próbie popełnisz błšd, może to powodować stres w drugiej. Skok był jednak w porzšdku, od poczštku prowadził i potem byłem już spokojniejszy. Dla mnie nie miało znaczenia, czy wygra cztery konkursy, czy nie. A jego zwycięstwo w turnieju było już raczej pewne.

Przed próbš Dawida Kubackiego w drugiej serii obniżył pan dla niego belkę. Wyszło na to, że nie była to dobra decyzja...

Podjęliœmy ryzyko. Dawid miał szansę, żeby stanšć na podium. Spróbowałem jš wykorzystać i się nie udało, choć wczeœniej wiele razy taki ruch, gdy to ja wciskałem guzik, a inni nie, opłacał się nam. Dla Dawida nie miało znaczenia, czy będzie na czwartym, czy na szóstym miejscu. Liczyło się tylko to, by powalczyć o trzecie.

Żartowaliœmy, że zrobił to pan celowo, żeby ułatwić Kamilowi czwarte zwycięstwo.

Już po pierwszej serii było jasne, że wygra. Prawie zawsze, kiedy Stoch prowadzi na półmetku, kończy zawody na pierwszej pozycji.

Który moment 66. TCS był dla pana najważniejszy?

Pierwszy skok Kamila w Oberstdorfie. Miał za sobš bardzo słabe kwalifikacje, o czym dziœ chyba nikt już nie pamięta. Potem w serii próbnej w beznadziejnych warunkach uzyskał tylko 112 metrów. I ten skok w pierwszej serii, ten, który dał mu dobre miejsce, był najistotniejszy.

Co jest większym osišgnięciem dla trenera – mieć trzech skoczków w czołowej czwórce turnieju, jak przed rokiem, czy jednego niesamowitego Kamila?

Jedna i druga sytuacja jest dobra. My mamy jednego zawodnika absolutnie przed wszystkimi, ale dobrze jest też mieć wielu skoczków w czołówce, tak jak Norwegowie. Jedno i drugie cieszy trenera.

Sven Hannawald pogratulował Kamilowi jako jeden z pierwszych, dotrzymał obietnicy, którš dał w trakcie turnieju. Spodziewaliœcie się, że pojawi się obok Stocha już na zeskoku w Bischofshofen?

Od 2002 roku, gdy Sven wygrał wszystkie konkursy, minęło sporo czasu. Potem nikomu się to nie udawało, a teraz dokonał tego Kamil i teraz takich niezwykłych skoczków jest dwóch. Może wkrótce dołšczy do nich trzeci, zobaczymy, jak szybko okaże się to możliwe.

Czy przed turniejem wierzył pan, że Stoch może dokonać czegoœ takiego?

O, nie. Absolutnie o tym nie myœlałem. Moim celem było wprowadzenie Kamila na podium, bo to wydawało się realistycznym celem po Engelbergu.

Zna pan polski hymn? Po zawodach w Bischofshofen odegrano go dwukrotnie – honorujšc zwycięstwo Stocha w konkursie i potem w całym turnieju.

Tak, widzieliœcie przecież, że œpiewałem. Trochę ćwiczę. Czasem się gubię, ale kiedy jest ze mnš Grzesiek Sobczyk (asystent Horngachera – przyp. red.), z jego pomocš radzę sobie całkiem nieŸle.

A wie pan, o czym œpiewa?

Nie bardzo. Pracuję nad tš częœciš, której się nauczyłem. Cóż, skoro to wasz hymn, to jego słowa na pewno sš ważne.

Czy wyobraża pan sobie, jaka będzie teraz presja na panu i na Kamilu przed igrzyskami w Pjongczang?

Czasem jest na tobie presja, bo jesteœ słaby, a czasem cišży dlatego, że jesteœ dobry. My się jednak nie przejmujemy i robimy swoje, koncentrujemy się na swojej pracy, na treningach i konkursach. Nie dajemy się rozpraszać temu, co przychodzi z zewnštrz.

Teraz będzie trochę czasu na odpoczynek?

Wykorzystamy każdš minutę, żeby odpoczšć. W kolejnym tygodniu mamy loty narciarskie i już myœlę o tym, co mogę zrobić, żeby dobrze nam poszło. Loty to trochę co innego niż skoki. Muszę znaleŸć sposób, by każdy z moich zawodników dobrze wypadł. — rozmawiał w Bischofshofen Grzegorz Wojnarowski, WP Sportowe Fakty

Powiedzieli

Adam Małysz, dyrektor PZN ds. skoków

Miałem nadzieję, że Kamil będzie walczył o podium, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocny. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Nawet sam Kamil. Jego moc zobaczyłem już po wygranej w Oberstdorfie. To jedna z trudniejszych skoczni i jeœli ktoœ tam wygrywa, potem ma dużo łatwiej. Po upadku Freitaga Kamil miał wielkš przewagę, więc na pewno był już spokój. On zresztš potrafi przekuć zdenerwowanie w pozytywnš bombę i to jest jego wielkš siłš. Nie psuje skoków, nawet jak w Bischofshofen pierwszy spóŸnił, to i tak poleciał najdalej. Był najlepszy również wtedy, gdy trener obniżał mu belkę. Gdy rywale na spokojnie sobie wszystko przeanalizujš, to dopiero będš w szoku. Kamil fizycznie wcišż jest bardzo mocny, a do tego doszła jeszcze siła mentalna. Kibice spierajš się o to, który z nas jest najlepszym polskim skoczkiem w historii. Dla mnie to głupie. Jak ja mogę teraz porównywać się do Kamila?

Sven Hannawald, zwycięzca turnieju z roku 2002

Kiedy uœcisnšłem Kamila tuż po konkursie, poczułem, że jest potwornie zmęczony. Zaimponował mi tym, jak dominował i jaki był stabilny. Widziałem, jak rozwijał się w trakcie turnieju, jak rosła jego forma. Oferowałem piwo za pokonanie Kamila, ale najwyraŸniej inni skoczkowie nie mieli ochoty, by się napić. Przed startem TCS to Richard Freitag był w niesamowitej formie, a Kamil znajdował się trochę z tyłu i mógł w ciszy pracować. Teraz to się zmieniło, Kamil jest na topie, inni sš w jego cieniu i mogš spokojnie trenować. Może dorównajš mu, ale nie jestem pewien, bo Kamil ma perfekcyjny system skakania, a wokół siebie bardzo dobry sztab fachowców.