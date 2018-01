Kamil Stoch: Czym człowiek starszy, tym mądrzejszy

Triumfator Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch o swoim sposobie na zwyciężanie, z którego nie zamierza rezygnować.

Rz: Jakie emocje towarzyszš panu po takim sukcesie?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kamil Stoch: Supermoment, nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu. Dziękuję trenerom, którzy cały czas pracujš po to, abyœmy mogli skupić się tylko na skakaniu.

Rok temu też wygrał pan turniej, ale nie zwyciężył we wszystkich konkursach. Czy triumf odniesiony w takim stylu smakuje lepiej?

Każde zwycięstwo to nagroda za ciężkš pracę, za wyrzeczenia, za czas spędzony na treningach i poza domem. To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla mojej rodziny, dla mojej żony, która szykowała się w Warszawie na Galę Mistrzów Sportu, kiedy ja skakałem w Bischofshofen. Ewa pytała mnie, czy wolałbym być na gali, czy skakać. Powiedziałem, że zdecydowanie wolę być na zawodach. To o wiele mniej stresujšce.

Gratulacje od Svena Hannawalda były dla pana wyjštkowe?

Pozytywne.

Co pan od niego usłyszał?

„Witaj w ekskluzywnym klubie". Na razie jest nas w nim tylko dwóch. Wielkiej imprezy to my nie zrobimy.

Oglšdał pan turniej sprzed 16 lat, który wygrał Hannawald?

Oczywiœcie, to było jednak tak dawno temu, że już niewiele pamiętam.

Kiedy Niemiec zwyciężył w czterech konkursach, myœlał pan, że kiedyœ też by tak chciał?

Naprawdę nie pamiętam, ale chyba nie, chyba nawet o tym nie marzyłem. Wiedziałem, jakie to trudne. Ale nie jesteœmy jeszcze nawet w połowie sezonu, przed nami inne bardzo ważne imprezy, na które też chcę być gotowy i dobrze skakać.

Hannawald opowiadał, że po swoich trzech wygranych przed Bischofshofen był tak zdenerwowany, że nie mógł spać. Pan też miał takie problemy?

Na szczęœcie nie. Nie myœlałem o tym, żeby wygrać zawody, tylko o tym, że chcę wykonać swoje zadanie, oddawać dobre skoki. Wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji i to mi wystarczało. Zdawałem sobie też sprawę z tego, że nie wszystko może zależeć ode mnie, bo skoki sš nieprzewidywalne. Trzeba mieć właœnie takie nastawienie. Nie myœlałem o powtórzeniu wyczynu Hannawalda. Im więcej pytań o to padało, tym bardziej musiałem się od tego odcinać, żeby nie dać się w to wplštać. I tak miałem już doœć emocji, po co dokładać ich jeszcze więcej. System, który przyjšłem, sprawdził się doskonale i nadal będę go stosował.

Czy to prawda, że szczególnie zależało panu na gratulacjach od trenera Liverpoolu Juergena Kloppa?

To dziennikarze wymyœlili. Oczywiœcie byłoby miło, ale nie oczekuję tego, ponieważ wiem, na jakim poziomie popularnoœci sš skoki narciarskie, a na jakim piłka nożna. Poza tym gdzie ja, prosty chłopak ze wsi, miałbym liczyć na takš sytuację?

Teraz przed wami loty w Bad Mitterndorf i w Oberstdorfie. Cieszy się pan?

Pewnie! Loty sš super.

Wracacie na chwilę do Polski przed tymi konkursami?

Tak i dlatego proszę wszystkich o wyrozumiałoœć dla nas. Mamy naprawdę mało czasu, a chcemy się przygotować do kolejnych ważnych startów. Dzięki jeszcze raz dla całego zespołu, dla trenerów, którzy wykonali ogromnš pracę, dla mojej rodziny, dla kibiców za wsparcie na każdej skoczni. I dzięki też dla was, dziennikarzy. Za to, że czasami byliœcie wyrozumiali.

Jeœli za dwa tygodnie wygra pan loty w Oberstdorfie, zostanie pan drugim skoczkiem po Mattim Nykaenenie – mistrzem olimpijskim, mistrzem œwiata indywidualnie i w drużynie, zdobywcš Pucharu Œwiata, triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni i mistrzem œwiata w lotach...

Nie chcę o tym myœleć. Nie chcę się zafiksować na myœlenie tylko o wygrywaniu, bo to nie ma sensu. To by mi odebrało wszystko to, czym się teraz kieruję. Czym człowiek starszy, tym mšdrzejszy. Chcę wygrywać, po to trenuję, nie jadę jednak z takš myœlš na każde zawody. Tak jest lepiej. — wysłuchał w Bischofshofen Grzegorz Wojnarowski, WP Sportowe Fakty