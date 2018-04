Apolloniusz Tajner: Ciąg dalszy nastąpił

Prezes Polskiego Zwišzku Narciarskiego o biegach kobiecych pod wodzš Aleksandra Wierietielnego i Justyny Kowalczyk.

"Rzeczpospolita": Kto i kiedy wpadł na pomysł, by dr Wierietielny i dr Kowalczyk poprowadzili szkolenie nowej kadry kobiet?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Apoloniusz Tajner: Oni sami. Trzy tygodnie temu, gdy Justyna Kowalczyk przyjechała z trenerem Wierietielnym do Szklarskiej Poręby, umówiłem się z nimi na rozmowę. Spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego, że zechcš poprowadzić kobiecš kadrę. Jednak właœnie wtedy złożyli takš propozycję.

Od razu z podziałem na role: dawny trener to szef, podopieczna – asystentka?

Tak, propozycja była taka, że trenerem głównym będzie Aleksander Wierietielny, jego asystentkš, ale wcišż ćwiczšcš z zawodniczkami – Justyna. Po tej deklaracji byliœmy w kontakcie telefonicznym, spotkaliœmy się znów pod koniec marca w Zakopanem i tam ustaliliœmy zasady współpracy.

I od razu przeszliœcie do uzgodnień praktycznych?

Tak, duet trenerski chciał od razu zabrać się do pracy. Justyna jedzie jeszcze na dwa długie biegi z cyklu Visma Ski Classics w Norwegii i Finlandii. Razem zaproponowali więc, by na ten drugi wyjazd, do Levi, od 8 do 20 kwietnia, zabrać grupkę dziewczšt, prawdopodobnie pięć. Chcš je poobserwować, przedłużyć im sezon na œniegu.

W Pjongczangu pani Justyna mówiła, że na trenerkę raczej się nie nadaje, że jest za surowa, że może za wiele od innych wymaga...

To raczej się nie zmieni i tak do końca nie wiemy, jak sprawy się potoczš. To będzie praca z młodymi dziewczynami, zakładamy czteroletni cykl przygotowań, trzeba w tym okresie wytworzyć ciepłš, pozytywnš atmosferę. Zobaczymy, jednak pozostaję optymistš i uważam, że w sumie to jest dobry pomysł.

Czy widzi pan szansę na to, że kiedyœ pani Justyna po prostu zastšpi swego trenera?

Tak może się stać. Aleksander Wierietielny zaczynał pracę z Justynš, gdy miała 17–18 lat. Ma ogromne doœwiadczenie i może jej wiele przekazać.

Czy koszty utrzymania nowej kadry znaczšco wzrosnš?

Nie, na pierwszym zgrupowaniu będzie jeden fizjoterapeuta i jeden serwismen. Omawialiœmy już potrzeby i skład nowego sztabu szkoleniowego, to wszystko jest w normie, będziemy mieli na to fundusze.

Czy stary zespół wsparcia Justyny Kowalczyk przejdzie do nowych zadań?

Na pewno nie cały. Skończyła się współpraca z serwismenkš, Włoszkš Valentinš Vuerich i dalszego cišgu nie będzie. O szczegółach personalnych nie chcę jednak mówić, wcišż sš możliwe roszady. Jak wszystko zatwierdzimy, to ogłosimy. To jest także nowa rola dla pary Wierietielny – Kowalczyk, oni też muszš rozpoznać nowe wyzwania.

Czy w grupie młodych będš też starsze, np. Sylwia Jaœkowiec?

Co do składu nie mamy pełnej jasnoœci, poza tym, że trenerzy chcš wybrać kandydatki do treningu w pełnym cyklu olimpijskim. Po drodze do startu w Pekinie mamy w Polsce mistrzostwa œwiata juniorów na obiektach Kubalonki i skoczni Skalite w Szczyrku w 2021 roku. To coœ podpowiada.

Ma nadejœć młodoœć?

Tak, będš to raczej młode zawodniczki, może szeœć, może osiem. Na razie jednak jesteœmy po podjęciu decyzji przez prezydium Polskiego Zwišzku Narciarskiego. Dopiero 17 kwietnia, gdy w Krakowie zbierze się zarzšd PZN, wszystko do końca wyjaœnimy i zaakceptujemy.

Czy rozmawialiœcie też o rozbudowie bazy i promocji narciarstwa biegowego?

Na razie nie, gdyż pojawia się mnóstwo tematów bieżšcych, zwišzanych z funkcjonowaniem nowej kadry. Justyna, siłš rzeczy, musi zaczšć patrzeć na œwiat od strony szkoleniowej. Poprosiłem, by z trenerem Wierietielnym dali sobie trochę czasu na rozpoznanie infrastruktury, na możliwoœci treningu w Polsce.

Czemu taka proœba?

Oni mieli wszystko, co im było trzeba, ćwiczyli głównie za granicš. Z polskimi realiami też jednak trzeba im się zmierzyć. Wezmš pod opiekę młode dziewczyny, chodzšce na razie do szkół mistrzostwa sportowego i innych. Trzeba pogodzić ich treningi i starty z naukš, zobaczymy, jak będš to robić.

Pierwsze zgrupowanie może być próbš ognia, nie wiadomo, jak młode zawodniczki zniosš wymagania wielkiego duetu trenerskiego...

Te pierwsze wspólne treningi na pewno nie będš łatwe, ale jak pojawi się wiara, że praca przyniesie efekty, to jestem pewien, że młode zawodniczki będš gotowe do naprawdę ciężkiego treningu.

Wyglšda na to, że pan uwierzył pierwszy

Mam zaufanie do trenera Wierietielnego, sšdzę, że on wie, co robi. Wierzę również, że Justyna zechce być bardzo aktywnš, biegajšcš trenerkš, która może wystšpić w sztafecie podczas przyszłorocznych mistrzostw œwiata w Seefeld. Kto wie – może w tej nowej sytuacji też się odœwieży. Jak będzie nieco mniej trenować, to odbuduje choć w częœci dawnš formę i jeszcze pomoże młodym.