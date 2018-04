Biathlon: Ole Einar Bjoerndalen zakończył karierę

Ole Einar Bjoerndalen, najbardziej utytułowany biathlonista w historii igrzysk olimpijskich, zapowiedział, że z końcem sezonu kończy swojš karierę.

- Chciałbym startować w kolejnych latach, ale to mój ostatni sezon - zapowiedział Bjoerndalen ze łzami w oczach na konferencji prasowej. Jako powód przejœcia na sportowš emeryturę podał zdrowie i czas dla rodziny.

Od czasu swojego profesjonalnego debiutu w marcu 1993 roku, Bjorndalen zdobył 13 medali olimpijskich - osiem złotych, cztery srebrne i jeden bršzowy.



Norweg jest najbardziej utytułowanym mężczyznš w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Ogólnie, wœród wszystkich sportowców, jest numerem dwa - za swojš rodaczkš, narciarkš Marit Bjorgen, która ma w kolekcji 15 medali.



Podczas swojej wyjštkowej kariery, Bjoerndalen, zwany czasem "Kanibalem", 95 razy wygrywał zawody Pucharu Œwiata, 179 zajmował miejsce na podium. Puchar Œwiata zdobywał szeœć razy.

Kiepska forma sprawiła jednak, że Norweg nie pojechał na tegoroczne igrzyska w Pjongczangu. Zamiast tego trenował swojš białoruskš żonę, również biathlonistkę, Darję Domraczewš. Wyjechała ona z Korei ze złotym medalem sztafety i srebrem wywalczonym indywidualnie.

Bjoerndalen, znany z dokładnoœci i starannego przygotowania, powiedział, że zdiagnozowano u niego migotanie przedsionków, które może prowadzić do powstania skrzepów krwi, udaru i niewydolnoœci serca. - Chciałbym powiedzieć, że mam już doœć i że jestem znudzony, ale nie, nie jestem. Teraz chcę zwolnić, zgodnie z zaleceniem teamu medycznego i mojej rodziny - powiedział.

Thomas Bach, przewodniczšcy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, uznał Bjoerndalena za "wzór do naœladowania". - Ole Einar Bjoerndalen jest jednym z największych sportowców wszech czasów - powiedział Bach dla AFP. - Udowodnił to wielokrotnie, ale co ważniejsze, stał się prawdziwym olimpijczykiem i wzorem dla młodych sportowców na całym œwiecie - dodał.

Niektórzy widzš już Bjoerndalena jako kandydata do kierowania Międzynarodowš Uniš Biathlonowš (IBU). Sam zainteresowany powiedział jednak, że najpierw chce pomyœleć o swojej przyszłoœci, a dopiero póŸniej będzie podejmował decyzje.