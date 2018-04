Konrad Niedźwiedzki: Nie mam prawa narzekać

Konrad NiedŸwiedzki, bršzowy medalista z Soczi, który właœnie zakończył karierę o latach spędzonych w Holandii i polskim łyżwiarstwie szybkim

Łukasz Majchrzyk: Trochę zaskoczył pan decyzjš o zakończeniu kariery. Nie za wczeœnie?

Konrad NiedŸwiedzki: Przeprowadziłem ze sobš szczerš rozmowę przed sezonem i powiedziałem sobie, że jeżeli nie będzie sukcesu na igrzyskach, to nie ma podstaw, żeby kontynuować karierę. W Pucharze Œwiata zebrałem najwięcej punktów z Polaków, na mistrzostwach œwiata też zajmowałem najwyższe miejsca, ale igrzyska poszły bardzo słabo. Niełatwo powiedzieć, czemu to tak się stało? Pracowałem bardzo ciężko i miałem nadzieje na dobry występ. Trudno spodziewać się, że za cztery lata będzie inaczej. Trzeba ruszyć z życiem do przodu. Za cztery lata powrót byłby jeszcze cięższy. Patrzę na konkurencję i widzę, że gdy miałem 20 lat, to byłem taki, jak dzisiaj młodzi zawodnicy startujšcy w Pucharach Œwiata. Wchodzi nowa generacja œwietnych zawodników. O dobry wynik za cztery lata byłoby jeszcze trudniej.

Podczas MŒ pożegnała pana holenderska publicznoœć. To był najlepszy moment na ogłoszenie decyzji?

Zastanawiałem się jeszcze nad występem w Pucharze Œwiata w Mińsku, ale tam nie byłoby tak uroczystej oprawy. Chciałem zakończyć wspomnieniami z Holandii i pożegnaniem przy 25 tysišcach ludzi na trybunach. W Amsterdamie bardzo chciałem wejœć na podium chociaż na jednym dystansie, pojechać w finale. To drugie się nie udało bo forma na to nie pozwoliła, ale odczucia gdy stałem na podium 500 m były nie do opisania. Ciężko było utrzymać emocje na wodzy. Podczas wyœcigów 1500 m organizatorzy ogłosili, że to mój pożegnalny występ. Trenowałem w Holandii przez kilka lat. Publicznoœć holenderska mnie zna, dlatego dostałem tak wielkie owacje i goršce brawa.

Nie kusiło, żeby coœ zmienić w przygotowaniach i ruszyć raz jeszcze?

Przeprowadziłem się dwa lata przed igrzyskami do Holandii. Zostawiłem rodzinę i znajomych. Ciężko byłoby znaleŸć lepsze miejsce do przygotowań niż w Holandii. Niczego mi nie brakowało: ze strony teamu, sponsora, Polskiego Zwišzku Łyżwiarstwa Szybkiego. Po każdym sezonie miałem przemyœlenia, że coœ mogę poprawić, a teraz brakowało pomysłów. Wykorzystałem wszystkie możliwe rezerwy. Efektów nie było, więc nadszedł czas by pożegnać się z karierš sportowš.

Co się takiego stało, że nagle przed igrzyskami w Soczi tak mocno wystrzeliliœcie z formš: pan, Zigniew Bródka i Jan Szymański?

Mam wrażenie, że to zaczęło się od bršzowego medalu dziewczyn w Vancouver. Bardzo często indywidualnie byliœmy wyżej niż one, ale zawsze czegoœ brakowało, żeby osišgnšć sukces jako drużyna. Po Vancouver każdy z nas sobie powiedział, że jeœli one potrafiš, to i my możemy. Dodatkowo, każdy z nas był w bardzo dobrej dyspozycji. Zbyszek Bródka był w szczytowej formie. Zazwyczaj to on miewał problemy w drużynie, a przez dwa lata przed Soczi był w tak dobrej formie, że chyba był jej najmocniejszym ogniwem.

Wszyscy byliœcie wtedy œwietni.

Forma Zbyszka wystrzeliła, my z Jankiem też byliœmy w œwietnej dyspozycji i nagle we trzech mogliœmy się uzupełniać i napędzać na każdym etapie biegu drużynowego. Poza tym po Vancouver odszedłem do Holandii, do zespołu TVM, gdzie trenował Sven Kramer. To jedno z największych wyróżnień dla panczenistów. Wielu lepszych ode mnie zawodników próbowało się tam dostać, ale to nie takie proste. Mnie się poszczęœciło dzięki kontaktom mojego sponsora Alberta Hendrikse z Nijhof Wassink. Myœle, że to też bardzo zmotywowało chłopaków. Wiedzieli, że trenuje z najlepszymi na Œwiecie i nie chcieli być gorsi. Janek ze Zbyszkiem stworzyli wtedy œwietny duet i pokazali, że też mogš się dobrze przygotować. Wszyscy zrobiliœmy wtedy wielki postęp i dzięki temu wskoczyliœmy o półkę wyżej.

Jak pana na poczštku traktowano w Holandii? Wszyscy pamiętamy, że Verweij nie chciał podać ręki Bródce po porażce na igrzyskach.

Pierwszy rok był bardzo ciężki. Kiedy się wchodzi do teamu, w którym sš same gwiazdy, to troszkę traktujš cię z dystansem. W Polsce byłem liderem grupy, ale nie byłem już w stanie zrobić kolejnego kroku do przodu. Stšd decyzja o przeprowadzce do Holandii. Nagle z lidera spadłem na ostatnie miejsce w hierarchii. Powiedziałem sobie, że każdy musiał kiedyœ zaczšć z tego samego pułapu. Przełknšłem to i postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby pokazać Holendrom, że mogę być lepszy od nich. Trenerzy mówili, że stać mnie na wysokie miejsca, ale musimy ciężko pracować. Po dwóch latach praca przyniosła efekty. Były też pewne różnice kulturowe, nie rozumiałem ich poczucia humoru - holenderskie jest dosyć szczególne, bardzo bezpoœrednie. Nie znałem jeszcze wtedy języka, umiałem mówić jedynie po angielsku. Wiedziałem jednak, że wielu by się chętnie ze mnš zamieniło na miejsca i pomimo ciężkiego poczštku udało mi się w Holandii dobrze zaaklimatyzować.

Sven Kramer też buduje dystans?

Sven jest mistrzem i na lodowisku, i poza nim. Kiedy się go lepiej pozna, to można się przekonać, że jest œwietnym człowiekiem. Czuć, że jest kimœ wyjštkowym. Jest bardzo zorganizowany, poukładany i konkretny, zwraca uwagę na każdy szczegół, który może mu pomóc w odniesieniu sukcesu. Wie czego chce. Dla niego nie ma poœwięceń, których by nie podjšł. Jest też dobrym kolegš. Bardzo wiele mi pomógł i dużo mu zawdzięczam. Nawet po wypadku w 2016 roku kiedy leżałem w szpitalu w Groningen, odwiedził mnie jako pierwszy. Jako wielki mistrz potrafi wygrywać, nawet gdy czuje wielkie ciœnienie i oczekiwania. Umie też przegrywać. Nie szuka wymówek.

Myœli pan sobie czasem: gdyby wczeœniej powstała hala lodowa, to może zaszedłbym wyżej?

Nie mam prawa narzekać, patrzšc na przebieg kariery, na moje przygotowania. Musieliœmy się godzić na wyjazdy i na szczęœcie udało mi się do tego przyzwyczaić. Do Turynu pojechałem, majšc 21 lat. Do Vancouver jechałem po konkretny wynik, ale dostałem kubeł zimnej wody. Na szczęœcie właœnie wtedy dostałem szansę trenowania w Holandii, co zaowocowało medalem drużynowym w Soczi. Po tym czasie wróciłem do Polski, bo nasz medal wywołał wielkie zainteresowanie, ale kiedy po dwóch latach coœ się miedzy nami w drużynie wypaliło postanowiłem wrócić do Holandii. Potrzebowałem spokoju i radoœci z jazdy na łyżwach podczas przygotowań do swoich ostatnich igrzysk. Może, gdybyœmy mieli Tomaszów wczeœniej, to nie musiałbym jechać do Holandii? Cieszę się, że tam byłem i gdybym dostał takš propozycję raz jeszcze, to znów bym się na to zdecydował. To, czego się tam nauczyłem, to bardzo cenne doœwiadczenia i wiedza, która przyda się w przyszłoœci. Niewiele rzeczy mógłbym zrobić lepiej. Czasem się zastanawiam, że może nawet miałem za dobrze? Kłopoty potrafiš zmotywować.

Mówiło się o Warszawie i Zakopanem, a tymczasem to kryty powstał w Tomaszowie Mazowieckim. To dobre miejsce?

Każde miejsce, w którym zbudowano by ten tor, byłoby bardzo dobre i najważniejsze, że w ogóle powstał. Czy to najlepsze miejsce z możliwych? Zdania sš jak zawsze podzielone. Moje natomiast jest takie, że jeœli chodzi o warunki lodowe, dostęp do obiektów Centralnego Oœrodka Sportu, trasy rowerowe i całš infrastrukturę potrzebnš do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego to myœlę, że lepsze byłoby Zakopane. Mielibyœmy najszybszy lód w Europie, w dodatku tor położony na wysokoœci 900 metrów, co ma wielkie znaczenie. Jest tam œwietnie rozwinięta baza noclegowa, na każdš kieszeń. Gratuluję jednak Tomaszowowi, że wykorzystali swojš szansę. Postawili pięknš halę. Wykonali naprawdę œwietnš pracę. Cieszymy się z tego, że zbudowali pierwszš halę w Polsce i pozostało jedynie zachęcać inne miasta by poszli ich œladem.