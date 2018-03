Smutek polskich tancerzy

Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew nie będš dobrze wspominali mistrzostw œwiata w Mediolanie.

W ubiegłym roku na mistrzostwach œwiata było miejsce czternaste. Taki sam rezultat polska para taneczna uzyskała przed niespełna miesišcem podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Na mistrzostwa œwiata w Mediolanie jechali więc ze sporymi apetytami na poprawę pozycji, co wydawało się realne wobec nieobecnoœci mistrzów olimpijskich Kanadyjczyków Tessy Virtue i Scotta Moira i bršzowych medalistów, amerykańskiego rodzeństwa Shibutanich. W grę wchodziła nawet pierwsza dziesištka, co byłoby największym sukcesem polskich tańców na lodzie. Przed szesnastoma laty na mistrzostwach œwiata w Nagano na 11. pozycji uplasowała się Sylwia Nowak-Trębacka wraz z parterem Sebastianem Kolasińskim.

Tańce na lodzie to najbardziej hierarchiczna a jednoczeœnie najbardziej techniczna ze wszystkich konkurencji łyżwiarskich. Wielkie niespodzianki sš tu sporadyczne a pozycje zwykle wypracowuje się latami. Podobnie jak w pozostałych łyżwiarskich dyscyplinach od czasu słynnej afery z sędziowaniem na igrzyskach w Salt Lake City (2002), w tańcach obowišzuje system Code of Points. Każdemu elementowi przypisana jest okreœlona wartoœć punktowa. System ten miał na celu uczynić łyżwiarstwo figurowe bardziej wymiernym i sprawiedliwym, jednak krytycy wskazujš na jego zbytnie skomplikowanie i brak zrozumienia ze strony przeciętnego widza. Najpierw poszczególne elementy programu ocenia kontroler techniczny, który je nazywa. To on, po wnikliwym obejrzeniu na wielu powtórkach decyduje o tym jak nazwać element, który wykonali zawodnicy. Przykładowo w konkurencjach solowych decyduje o tym czy zawodnik wykonał lutza czy też flipa, a skoki te różni między sobš jedynie krawędŸ z jakiej wyskakujš łyżwiarze. W tańcach na lodzie decyduje np. czy duet wykonał podnoszenie rotacyjne czy też inne i na którym poziomie. Dopiero potem do głosu dochodzš sędziowie, którzy oceniajš jakoœć wykonania poszczególnych elementów.

Apetyty przed mistrzostwami były wielkie bowiem polscy łyżwiarze z roku na rok, systematycznie wspinali się coraz wyżej w klasyfikacji. Po raz pierwszy na mistrzostwach œwiata wystšpili przed dwoma laty zajmujšc 16 pozycje, rok póŸniej byli już o dwa miejsca wyżej. Jeszcze lepiej było na mistrzostwach Europy, gdzie zajęli ósme a następnie dziesište miejsce poprawiajšc jednoczeœnie niemal o 8 punktów swój rezultat punktowy. Wyniki jakie osišgali pozwoliły im też na występy w prestiżowym Grand Prix, gdzie zapraszani sš tylko najlepsi.

Mistrzostwa œwiata w Mediolanie Polacy rozpoczęli 13 miejscem w programie krótkim, który w tym sezonie wszystkie duety wykonujš do rytmów latynoamerykańskich. Prezentowali się do składanki „Despacito”, „Deja vu” i „Descarga En Sol Para Tito Puente”. Występ został oceniony niżej niż na igrzyskach olimpijskich. Polacy w Mediolanie za taniec krótki otrzymali notę 63, 70. Z kolei rezultat z Pjongczang za ten sam taniec dałby im dziesište miejsce. Kroki rumby jakie wykonywali zostały ocenione na poziom trzeci a kolejne dwa elementy programu zaledwie na drugi poziom trudnoœci. Dopiero sekwencja obrotów twizzlowych i podnoszenie rotacyjne uzyskało najwyższy poziom czyli czwarty. Zadaniem w tańcu dowolnym było przede wszystkim obronienie pozycji, gdyż tuż za ich plecami plasowały się trzy bardzo groŸne duety a różnice wynosiły niespełna setne punktów. Taniec dowolny Polaków to muzyka z filmu „Wielki Gatsby”. I choć sam występ bardzo się podobał włoskiej publicznoœci a łyżwiarze zjeżdżali z lodowej tafli z uœmiechami na twarzy, wszystko co stało się póŸniej było sporym zaskoczeniem. Już długie oczekiwanie na oceny nie wróżyło niczego dobrego. Chociaż poczštkowa nota techniczna jakš wszyscy zobaczyli (łšcznie z widzami oglšdajšcymi transmisje telewizyjne czy internetowe) wynosiła ponad 52 punkty, ostatecznie stopniała aż o 10. Wszystko wskazywało na to, że panel techniczny po dokładnej analizie dostrzegł błędy. Miny polskiej ekipy w tzw. „Kiss and cry” mówiły zaœ same za siebie. W tańcu dowolnym Polacy sklasyfikowani zostali na przedostatnim miejscu zaœ w łšcznej klasyfikacji spadli na pozycję 17.

Wœród tancerzy na mistrzostwach w Mediolanie bezkonkurencyjni byli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron, którzy ustanowili kolejny kosmiczny rekord œwiata.