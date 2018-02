Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z przedostatniego dnia

Czternastego, czyli przedostatniego dnia igrzysk w Pjongczangu, polscy reprezentanci rywalizować będš w snowboardzie, łyżwiarstwie szybkim i bobslejach. Rozdanych zostanie osiem kompletów medali.

15:40

Hokej: po emocjonujšcej walce o bršz, wygrywajš Kanadyjczycy

Kanada - Czechy 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

15:00

Bršzowe medale w rywalizacji curlerek trafiajš do Japonek, które w meczu o trzecie miejsce wygrywajš z Wielkš Brytaniš 5:3.

14:34

Koniec drugiej tercji w starciu hokeistów o bršzowe medale. Wynik bez zmian - Kanadyjczycy nadal prowadzš z Czechami 3:1.

14:09

29-letni Koreańczyk Lee Seung-Hoon wygrywa bieg ze startu wspólnego panczenistów. Drugi na mecie był Belg Bart Swings (to pierwszy medal tego kraju od 20 lat!), a drugi bršz w tej konkurencji trafia do reprezentanta Holandii - Koena Verweija. Wczeœniej jego rodaczka Irene Schouten była trzecia w rywalizacji pań. Konrad NiedŸwiedzki nie awansował do finału.

13:52

W meczu o trzecie miejsce w turnieju hokeistów po pierwszej tercji złota przed czterema laty Kanada prowadzi z Czechami 3:1.

13:40

Mistrzyni œwiata, 25-letnia Japonka Nana Takagi wygrywa bieg ze startu wspólnego panczenistek. Srebrny medal zdobywa Koreanka Kim Bo-Reum, trzecie miejsce zajęła - chyba rozczarowana po biegu - Holenderka Irene Schouten. Czwarta była Estonka Saskia Alusalu, która wygrała wszystkie premie lotne. Dziewište miejsce w finale zajęła Luiza Złotkowska.

13:25

Tymczasem Henryk Urbaœ, attache prasowy polskiej misji olimpijskiej, poinformował, że bobsleista Mateusz Luty będzie niósł polskš flagę podczas niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk.

13:10

Niestety w biegu masowym mężczyzn Konrad NiedŸwiedzki zajmuje dopiero 10. miejsce w swoim półfinale. O 13.27 start finału pań z udziałem Luizy Złotkowskiej.

12:27

Luiza Złotkowska mimo wywrotki na jednej z lotnych premii awansuje do finału biegu masowego panczenistek! Dzięki uzyskanym punktom zajmuje ósme miejsce w swoim półfinale.

12:17

Magdalena Czyszczoń zaliczyła upadek w półfinale biegu masowego panczenistek. Zdołała dogonić rywalki, ale nie zmieœciła się w najlepszej ósemce. W drugim półfinale startuje Luiza Złotkowska

12:00

Norwegia ustanowiła rekord wszech czasów, jeœli chodzi o liczbę medali zdobytych na zimowych igrzyskach olimpijskich. 38 kršżków (aktualnie 13 złotych, 14 srebrnych i 11 bršzowych) oznacza wynik lepszy od dotychczasowych liderów - Amerykanów, którzy 37 razy stawali na podium w czasie igrzysk w Vancouver w 2010 roku.

10:30

W Pjongczangu teraz półtorej godziny na złapanie oddechu. O 12.00 biegi masowe w łyżwiarstwie szybkim oraz wspomniany mecz o trzecie miejsce w turnieju curlerek.

10:11

I koniec meczu, 10:7 wygrywajš Stany Zjednoczone pod wodzš Johna Shustera. Szwedzi na czele z Niklasem Edinem muszš zadowolić się srebrem.

W Pjongczangu dziœ jeszcze jeden pojedynek curlingowy - o 12.05 Brytyjki będš walczyć z Japonkami o bršz.

10:04

Na trybunach Gangneung Curling Centre drużynie Stanów Zjednoczonych kibicuje Ivanka Trump. Chyba skutecznie, bo team USA po znakomitym ósmym endzie (wygranym 5:0) prowadzš 10:7.



fot. AFP

09:19

W Pjongczangu trwa aktualnie finałowy pojedynek męskie turnieju w curlingu. Na półmetku rywalizacji Szwedzi prowadzš ze Stanami Zjednoczonymi 4:3.

08:40

Rosyjska biathlonistka Nadieżda Siergiejewa, która pozowała do sesji w bluzie z napisem "I don’t do doping, I am ZA SPORT"... została złapana na dopingu. W organizmie 30-letniej zawodniczki wykryto trimetazydynę. Siergiejewa startowała w bobslejowej dwójce, w swojej konkurencji zajęła w Pjongczangu 12. miejsce.

Russian athlete who wore a shirt saying "I don't do doping" has failed a doping test at the Pyeongchang Winter Olympics - NYT pic.twitter.com/RPIZp01pzh — BNO News (@BNONews) February 24, 2018

Poniżej dalsza częœć artykułu

08:16

Iivo Niskanen królem nart! Reprezentant Finlandii, mistrz œwiata z Lahti, wygrywa bieg na 50 km, wyprzedzajšc na mecie biegnšcego pod flagš olimpijskš Aleksandra Bolszunowa. Bršzowy medal dla rodaka tego ostatniego, Andrieja Łarkowa.





fot. AFP

07:22

Zakończyła się już także rywalizacja mężczyzn w snowboardowym gigancie. Złoty medal zdobył Szwajcar Nevin Galmarini, pokonujšc w finale Koreańczyka Sangho Lee. Bršz dla Słoweńca Zana Kosira. Jedyny w stawce Polak - Oskar Kwiatkowski - zajšł 13. miejsce.

07:05

Ester Ledecka, która niespodziewanie wygrała narciarski supergigant, w sobotę zwyciężyła w snowboardowej rywalizacji w slalomie gigancie równoległym. To pierwszy przypadek w historii, by sportsmenka zdobyła dwa złote medale w dwóch różnych konkurencjach na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Czeszka stanęła na najwyższym stopniu podium, wyprzedzajšc dwie Niemki - Selinę Joerg i Ramonę Hofmeister. Najlepsza z Polek, Aleksandra Król, zajęła 11. miejsce. Weronika Biela była 24., a Karolina Sztokfisz - 29.

06:20

W rozgrywanych po raz pierwszy na igrzyskach zawodach drużynowych w narciarstwie alpejskim wygrali Szwajcarzy, którzy w finale pokonali Austriaków. Bršzowe medale zawisnš na szyjach Norwegów, którzy wprawdzie zremisowali swój pojedynek z Norwegami 2:2, ale mieli lepszy łšczny czas przejazdów.

05:54

Po dwóch pierwszych œlizgach bobslejowych czwórek, polska drużyna w składzie Mateusz Luty, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski i Arnold Zdebiak zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji. Prowadzš Niemcy z pilotem Francesco Friedrich, wyprzedzajšc czwórkę z Korei Południowej i kolejnš załogę niemieckš.

05:00

Pierwsze sobotnie medale już rozdane. Sebastien Toutant, snowboardzista z Kanady, zdobył złoty medal w konkurencji big air. Srebro wywalczył Amerykanin Kyle Mack, a bršz - Brytyjczyk Billy Morgan.

Przeczytaj ť Jak snowboard trafił na igrzyska olimpijskie

Program wydarzeń na sobotę

Bobsleje

01.30 rywalizacja czwórek - 1. i 2. œlizg (polska drużyna: Mateusz Luty, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski, Arnold Zdebiak)

Narciarstwo alpejskie

03.00 zawody drużynowe

Snowboard

01.00 slalom gigant równoległy kobiet - kwalifikacje (Aleksandra Król, Weronika Biela, Karolina Sztokfisz) - finał o 06.30

01.27 slalom gigant równoległy mężczyzn - kwalifikacje (ew. Oskar Kwiatkowski) - finał o 06.37

03.00 big air mężczyzn

Biegi narciarskie

06.00 50 km technikš klasycznš mężczyzn

Curling

07.35 finał mężczyzn: Szwecja - USA

12.05 mecz o trzecie miejsce kobiet: Wielka Brytania - Japonia

Łyżwiarstwo szybkie

12.00 wyœcig ze startu wspólnego kobiet (Magdalena Czyszczoń, Luiza Złotkowska)

12.45 wyœcig ze startu wspólnego mężczyzn (Konrad NiedŸwiedzki)

Hokej na lodzie

13.10 mecz o 3. miejsce turnieju mężczyzn: Czechy - Kanada