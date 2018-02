Sonja Henie - dziecięca gwiazda z kraju Wikingów

W Pjongczangu o medale od kilku dni rywalizujš łyżwiarze figurowei. Oto sylwetka pierwszej wielkiej gwiazdy tego sportu - Sonii Henie.

Zwana była „Nasturcjš Północy”, „Białym Łabędziem” i „Lodowš Królowš Norwegii”. Jako jedyna łyżwiarka figurowa zdobyła trzy złote medale olimpijskie. Aż dziesięciokrotnie triumfowała na mistrzostwach œwiata. Na lodowisku była rewolucjonistkš. Wprowadziła modę na spódnice nie sięgajšce kolan i białe buty łyżwiarskie, które zarezerwowane były dotšd dla mężczyzn. Jak mawiała przypominały jej one œniegi ojczystej ziemi. Zachwycała nowatorskimi skokami i piruetami. Była pierwszš sportowš celebrytkš jak i dziecięcš gwiazdš. Ale przede wszystkim artystkš na lodzie. Teatralnego stylu nadała jej słynna rosyjska primabalerina Tamara Karsawina. Henie słynęła ze swojej miłoœci do pieniędzy, diamentów, futer, luksusowych samochodów i wpływowych mężczyzn.

Sonja Henie urodziła się w czasie zamieci œnieżnej w dawnej Kristianii a dzisiejszym Oslo. Wielki wpływ miał na niš surowy ojciec, dla którego nadrzędnym życiowym celem były pienišdze. Jako handlarz futer był pierwszym człowiekiem w mieœcie, który dorobił się motocykla i prywatnego samolotu. To on wpajał córce, że za banknoty kupić można wszystko. Ale uczył też dziewczynkę, że bez ciężkiej pracy, potu i łez niczego nie osišgnie. Sonja zgodnie z nordyckimi tradycjami wychowywana była w sportowym duchu. Już jako czteroletnia dziewczynka przymierzyła narty. Ale jej wielkš pasjš był balet, którego uczyła się pod okiem rosyjskiej baleriny. Majšc szeœć lat dostała od rodziców pierwsze łyżwy. Miłoœć do baletu wywarła ogromny wpływ na łyżwiarski styl dziewczyny. Przed niš zawodniczki jeŸdziły sportowo, popisy młodziutkiej Henie były zaœ lodowym spektaklem. „Chciałam czegoœ więcej niż inne łyżwiarki – wspominała w swojej autobiografii- chciałam połšczyć łyżwiarstwo i taniec”. Po raz pierwszy mistrzyniš kraju została już w wieku 9 lat, zaœ całe życie rodziny skupiało się wokół pielęgnowania małej gwiazdy. Łyżwiarskie sukcesy okupione zostały brakiem dzieciństwa i międzyludzkich relacji. Sonia nie uczęszczała nawet do szkoły, miała bowiem prywatnych nauczycieli. Ogromne pienišdze zainwestowane w córkę przynosiły coraz większe efekty. Dziewczynka trenowała dwa razy dziennie po kilka godzin, stosujšc przy tym drakońskš dietę opartš na surowych jajkach i krwistych stekach. Sonja w 1924 roku wystšpiła na igrzyskach we francuskim Chamonix Tam nastoletnia mistrzyni po raz pierwszy odczuła gorycz porażki, chociaż już sam udział powinna uznawać za sukces. Dla tej perfekcjonistki był to jednak asumpt do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Stworzenie niepowtarzalnego wizerunku młodziutkiej gwazdy stało się rodzinnym projektem państwa Henie. Na igrzyskach we francuskich Alpach dziewczynka występowała jeszcze w workowatym stroju i czarnych butach, ale już kiedy jako czternastolatka zdobywała pierwsze mistrzostwo œwiata w 1927 roku, olœniewała przylegajšcš do ciała sukniš z białego aksamitu. Ta przemiana była w owych czasach prawdziwš rewolucjš. Spódnica, nie sięgajšca kolan, pozwalała młodziutkiej łyżwiarce na wykonywanie niespotykanych dotšd ewolucji. Henie jako pierwsza kobieta wykonywała pojedynczego axla czyli półtora obrotu w powietrzu jak i szczyciła się przyprawiajšcymi o zawrót głowy piruetami. Rok pózniej zdobyła swój pierwszy złoty medal olimpijski i na ponad dekadę ugruntowała dominację w łyżwiarskim œwiecie.

Olimpijski sukces jako jedyna łyżwiarka powtórzyła jeszcze dwukrotnie: w Saint Moritz w 1932 roku i w Garmisch-Partenkirchen w 1936. Ale Sonii powoli wyrastały młodziutkie rywalki. Na swoich ostatnich igrzyskach po figurach obowišzkowych minimalnš różnicš punktowš przegrywała z brytyjskš łyżwiarkš Ceciliš Colledge. W finale występowała jako ostatnia, co dało jej przewagę nad rywalkami. Ale sposób losowania wzbudzał podejrzenia.

Kiedy na horyzoncie pojawiły się młodsze rywalki lodowš taflę zamieniła na filmowy ekran, zaœ zimnš Norwegię na goršce wzgórza Hollywood. „Chcę zrobić z łyżwiarstwem to co Fred Astaire z tańcem” – zapowiadała z uwielbieniem witana na amerykańskiej ziemi. Szybko stała się jednš z największych gwiazd słynnej wytwórni 20 Century Fox. „Miss Henie” nikomu nie trzeba było przedstawiać. Była bowiem gwiazdš zanim pokochały jš kamery. Wystšpiła m.in. w takich produkcjach jak „Serenada w dolinie słońca” czy „Hrabina Monte Christo”. Zazwyczaj były to musicale lub komedie romantyczne, gdzie pochwalić się mogła łyżwiarskimi występami, co zastępowało brak aktorskiego przygotowania i słabš angielszczyznę. W lukratywnych kontraktach zastrzegała prawo do układania własnej choreografii. Ameryka jš uwielbiała a ona czerpała z niej ile mogła. Z właœciwš sobie ambicjš inkasowała dolary domagajšc się coraz więcej i więcej. Ale tej żyjšcej w szaleńczym tempie dziewczynie film szybko przestał wystarczać. Z pomocš ojca zaaranżowała własna rewię, z którš jeŸdziła po Stanach Zjednoczonych. Kiedy jej blask zaczšł przygasać zajęła się sztukš. Z umiłowaniem kolekcjonowała współczesne dzieła, zaœ z nieustajšcego umiłowania do pieniędzy stała się też ich uznanym handlarzem. Udało się też jej ułożyć życie prywatne. Wyszła za mšż za norweskiego potentata okrętowego. Razem z nim prowadziła fundację wspierajšcš młodych artystów, ale największš miłoœciš jej życia pozostały łyżwy. Jeszcze w latach 60-tych dawała publiczne występy, budzšc zachwyt widzów.

Wielkie kontrowersje wzbudzały jej relacje z Adolfem Hitlerem. Henie wielokrotnie występowała na lodowiskach w Niemczech zaœ na pokazie w Berlinie (tuż przed igrzyskami w 1936 roku) salutowała mu nazistowskim gestem i okrzykiem „Heil Hitler” zarówno przed jak i po zakończeniu występu. W norweskiej prasie zawrzało. „Czy Sonja jest nazistkš?” – pytali przerażeni rodacy. Chociaż na samych igrzyskach już tego gestu nie powtórzyła, przyjęła wraz z rodzicami zaproszenie na lunch w wypoczynkowej posiadłoœci dyktatora nieopodal Berchtesgaden. Stamtšd przywiozła pamištkowš fotografię z autografem i długš dedykacjš. Podczas okupacji Norwegii przez nazistowskie Niemcy nikt z jej krewnych nie ucierpiał z ršk nazistów, nie skonfiskowano też żadnego z należšcych do niej majštków. Sonja pytana o to czy jest nazistkš odpowiadała: „Nie wiem co to słowo oznacza”. Mówiła, że salutujšc Hitlerowi po prostu oddawała hołd państwu, które wizytowała. „Jeœli jest ktoœ kogo należy się obawiać, to bolszewicy” - dodawała.

Mimo sławy, nie cieszyła się miłoœciš w ojczystym kraju. Z czasem zrzekła się nawet norweskiego obywatelstwa na rzecz amerykańskiego. Kiedy rodacy zwrócili się do niej z proœbš o pomoc pieniężnš dla norweskiego ruchu oporu, gwiazda odmówiła.

Tłumaczyła, że czuje się wyłšcznie obywatelkš amerykańskš. Norweskim pilotom, którzy walczyli z nazistami wysłała jednak pamištkowš fotografię z dedykacjš: „Dla przystojnych, norweskich pilotów. Jestem z Was dumna”. Jej gest został jednak przyjęty z irytacjš a zdjęcie ostentacyjnie powieszono twarzš do œciany. Dopiero kiedy Stany Zjednoczone przestały być neutralne, Henie przywdziała wojskowy uniform i odwiedziła ojczyznę dajšc serię pokazów na które bilety były bezpłatne. Zawsze jednak wymijajšco wypowiadała się w kwestii nazizmu. Po latach ze łzami w oczach czytała nagłówki norweskiej prasy na swój temat i żałowała, że nie zrobiła dla kraju więcej w czasie wojny. Obawiała się powrotu do ojczyzny, gdzie wielu przypisywało jej zdradę. Przyjęto jš jednak bardzo entuzjastycznie a jej lodowe show „Holiday on Ice” w 1953 i 1955 roku biło rekordy popularnoœci. Swój powrót do łask w dużej mierze zawdzięczała rodzinie królewskiej, która zaszczyciła jej występy. Para królewska uczestniczyła także w jej pogrzebie w roku 1969, a w Oslo powstało muzeum dla upamiętnienia łyżwiarki.