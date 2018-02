Michelle Kwan - mistrzyni bez złota

Stała się ikonš łyżwiarstwa figurowego, chociaż nigdy nie zdobyła upragnionego złotego medalu olimpijskiego. Michelle Kwan - dziewięciokrotna mistrzyni Stanów Zjednoczonych, pięciokrotna mistrzyni œwiata i dwukrotna medalistka olimpijska.

Na lodzie charakteryzowała jš elegancja, miękkoœć jazdy i emocjonalnoœć, którš urzekała publicznoœć. Słynęła z efektownej spirali z nogš uniesionš wysoko w powietrzu podczas, której zmieniała krawędz płozy. Jednoczeœnie nie tracšc nic z szybkoœci jazdy. Zawsze towarzyszył jej chiński amulet szczęœcia podarowany w dzieciństwie przez babcię. Ale w jej karierze były też trudne chwile. Te największe rozczarowania spotkały jš na igrzyskach, gdzie dwukrotnie występowała w roli wielkiej faworytki.

Niespodziewanie zarówno w Nagano w 1998 roku jak i w Salt Lake City w 2002, pokonały jš amerykańskie nastolatki. Wielka mistrzyni, mimo trapišcych jš kontuzji, długo nie mogła pogodzić się z brakiem olimpijskiego złota w swojej imponujšcej kolekcji. Zarzucano jej zuchwałoœć, kiedy wyruszała na igrzyska w Turynie w 2006 a wróciła do domu już po pierwszym nieudanym treningu. Uwielbiała blask kamer i opowieœci o kolejnej olimpiadzie w Vancouver w 2010 roku.

Znalazła też innš pasję i zajęła się politykš. Przez lata była doradcš w Białym Domu. U boku syna amerykańskiego senatora, znalazła też miłoœć. Na œlubnym kobiercu towarzyszyła jej muzyka „Fields of Gold”, do której taktów żegnała się z igrzyskami olimpijskimi. Sielanka jednak nie trwała długo. Zaledwie dwa lata po œlubie para złożyła papiery rozwodowe.

Michelle Kwan dorastała na naszych oczach. Po raz pierwszy œwiat usłyszał o niej w 1994 roku podczas igrzysk w norweskim Lillehammer. Miała zaledwie 14 lat a do Norwegii przyjechała jako zawodniczka rezerwowa. Była najpopularniejszš „ rezerwowš” w historii igrzysk. Podczas lotu do kraju wikingów media oblegały jš bardziej niż lecšcego na tym samym pokładzie hollywoodzkiego gwiazdora Davida Hasselhoffa. Konkurencja solistek zdominowana była wtedy przez skandal wywołany brutalnym atakiem na Nancy Kerrigan, w którym głównš podejrzanš była inna Amerykanka Tonya Harding.

Do ostatniej chwili nie było jasne czy ze względu na prowadzone przez FBI œledztwo Harding zostanie dopuszczona do startu. Ostatecznie jednak wystšpiła, zaœ młodziutka Kwan olimpijskie zmagania oglšdała z trybun. Ale właœnie tam poczuła magię igrzysk olimpijskich, które zdominowały całš jej łyżwiarskš karierę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Siostry na lodzie

Ambicję i pracowitoœć odziedziczyła po przodkach, którzy sprowadzili się do słonecznej Kalifornii z Chin w poszukiwaniu lepszego życia. Jej tata prowadził restaurację zaœ matka zajmowała się trójkš dzieci, z których najmłodsza była Michelle. Rodzice od najmłodszych lat wpajali dziewczynce, że ciężkš pracš można spełnić marzenia.

Jej życiowym mottem stało się powiedzenie: „Ciężko pracuj, bšdŸ sobš i dobrze się baw”. Malutka Michelle zainteresowała się łyżwiarstwem za sprawš starszego brata, grajšcego w hokeja. Inaczej prawdopodobnie zostałaby gimnastyczkš. Rodziców nie było jednak stać na zakup łyżew dla trójki dzieci. Przy pierwszej wyprawie na lodowisko wypożyczyli więc jednš parę i jeŸdzili w niej na przemian.

Obie siostry Kwan były zachwycone łyżwiarstwem i postanowiły kontynuować naukę. Starsza Karen wyróżniała się elegancjš, zaœ młodsza Michelle dynamikš i skocznoœciš. Dziewczynki codziennie ze sobš rywalizowały, ale i wzajemnie wspierały się w zdobywaniu nowych umiejętnoœci. Siedmioletnia Michelle postanowiła, że zostanie mistrzyniš oglšdajšc igrzyska olimpijskie w Calgary. Jej łyżwiarskim idolem stał się Brian Boitano. W pasjonujšcej batalii, która przeszła do historii jako „Bitwa Brianów” zdobył wówczas olimpijskie złoto. Droga na szczyt wymagała jednak wielu poœwięceń. Nakłady finansowe rosły wraz z doskonaleniem łyżwiarek, które wymagały szkolenia pod okiem najlepszych fachowców.

Rodzice zmuszeni byli do podjęcia dodatkowej pracy, by opłacić treningi córek. Pewnej zimy w rodzinie Państwa Kwan zabrakło nawet pieniędzy na bożonarodzeniowš choinkę. Przełomem w łyżwiarskim życiu dziewczynek była przeprowadzka do położonego poœród kalifornijskich wzgórz Lake Arrowhead, gdzie znajdował się znany oœrodek treningowy Ice Castle. Tam Michelle wypatrzył słynny trener łyżwiarstwa figurowego Frank Caroll. Czas pokazał, że stanie się ona jego najwybitniejszš podopiecznš.

Mała mistrzyni

Kwan zrobiła furorę już na mistrzostwach œwiata w 1995 roku, gdzie była czwarta. Bezbłędny występ, naszpikowany trudnymi skokami dawał nawet nadzieje na medal. Ale oceny sędziów za wyraz artystyczny były surowe. Dla doœwiadczonego trenera stanowiły wyrażnš wskazówkę. Kiedy rok pózniej Michelle pojawiła się ponownie na mistrzostwach globu, trudno było jš rozpoznać. Z niepozornej dziewczynki zamieniła się w młodš damę na lodzie. Przemiana nie była jednak prosta, bowiem napotkała na ostry sprzeciw rodziców. Wychowani w konserwatywnej chińskiej kulturze, mocno protestowali przeciwko ostremu makijażowi i kobiecym strojom nastoletniej córki. Szkoleniowiec jednak zdołał ich przekonać , argumentujšc iż podobnie jak w balecie to tylko obraz sceniczny.

Poza lodowiskiem Michelle pozostała zwyczajnš dziewczynkš. Na tafli jednak zachwycała dojrzałoœciš. Jej nowe programy do „ Spanish Medley” i „ Salome” wymagały dużego kunsztu artystycznego. Nad stronš choreograficznš pracowała słynna kanadyjska choreografka Lori Nicol. W Edmonton w 1996 roku Kwan nie miała sobie równych. Wówczas rozpoczęła erę swojej wieloletniej dominacji. W programie dowolnym, który przesšdził o jej zwycięstwie nad bronišcš tytułu mistrzowskiego Chinkš Lu Chen, wcieliła się w rolę biblijnej uwodzicielki Salome. Ekspresyjny pokaz znakomicie korespondował z wyrafinowanym wizerunkiem młodej mistrzyni.

Wielkie rywalki

Wydawało się, że Michelle Kwan będzie niepodzielnie królować na lodowej tafli przez kolejne lata. Tymczasem dziewczynie zaczęły doskwierać problemy okresu dojrzewania. Gwałtowny wzrost jak i zarysowujšce się kobiece kształty utrudniały treningi. Nastolatka mocno odczuwała też cišżšcš na niej presję. Występujšc w rewiach zarabiała miliony dolarów. O jej udział ubiegały się największe stacje telewizyjne. Dla skromnej dziewczynki z konserwatywnej rodziny sława była prawdziwym szokiem. Z dnia na dzień stała się rozpoznawalna. Jej twarz zdobiła setki okładek kolorowych magazynów i reklam. Choć stała się artystkš na lodzie, coraz częœciej zdarzały się upadki w skokach. Problemy sprawiało jej też dobranie butów łyżwiarskich. Mimo kontaktu podpisanego z firmš Riedells, zaczęła występować w innych produkcji SP-Teris. Zerwanie umowy kosztowało jednak krocie.

Niespodziewanie wyrosła jej też rywalka. Była niš Amerykanka polskiego pochodzenia Tara Lipinski. Ta zaledwie 14- letnia łyżwiarka, odebrała Kwan prym zarówno na mistrzostwach Stanów Zjednoczonych jak i mistrzostwach œwiata. Ważšca zaledwie 35- kilogramów zawodniczka wykonywała w powietrzu akrobacje, o których nawet się nie œniło. Jej specjalnoœciš stała się kombinacja dwóch potrójnych rittbergerów, którš wykonywała jako jedyna na œwiecie.

Do dramatycznej rywalizacji między dwoma Amerykankami doszło na igrzyskach olimpijskich w Nagano. Media mocno przeciwstawiały sobie obie bohaterki, chociaż oficjalnie dziewczyny zaprzeczały wzajemnej rywalizacji poza lodowiskiem. Obie jeszcze przed igrzyskami wydały własne autobiografie. „ Heart of a Champion” napisanš przez Kwan gloryfikowano jako bardzo dojrzałš, w przeciwieństwie do odbieranej jako dziecinnš „ Triumph on Ice” autorstwa Lipinski. Dziennikarze interesowali się też wynikami w nauce młodziutkich mistrzyń. Michelle chwalono za œwietne oceny natomiast z Tary wyœmiewano się za odmowę udostępnienia takich informacji.

Ich rywalizacja była jednš z najbardziej fascynujšcych podczas igrzysk w Nagano. Kwan krytykowana była za to, że nie uczestniczyła w ceremonii otwarcia igrzysk. W przeciwieństwie do innych zawodników zamieszkała wraz z rodzicami poza wioskš olimpijskš. Jak tłumaczyła, aby odnaleŸć spokój. Z kolei Tara od poczštku rozkoszowała się olimpiadš. Nie tylko maszerowała z resztš ekipy na olimpijskim stadionie, ale smakowała japońskich specjałów i relaksowała się grajšc w gry komputerowe. W decydujšcej odsłonie Kwan wystšpiła do lirycznego programu „ Lyra Angelica” czyli inaczej „ Pieœni Aniołów”. Choć jechała jako pierwsza w grupie wydawało się, że olimpijskiego złota nikt nie zdoła jej zabrać. Owacja na stojšco była hołdem dla kunsztu artystycznego łyżwiarki, ale noty za wartoœć technicznš dawały jeszcze cień szansy jej rodaczce. W tym aspekcie zaprezentowała się nieco asekuracyjnie.

Ta zaœ jechała tego wieczoru niczym natchniona. Wartoœć techniczna, ale też radoœć i żywiołowoœć z jakš prezentowała się ta mała dziewczynka, zjednały jej serca kibiców. Perfekcyjnie wykonana kombinacja dwóch potrójnych rittbergerów jak i sekwencja potrójnego toeloopa z potrójnym salchowem w ostatnich sekundach programu do muzyki „The Rainbow” hipnotyzowały. Kiedy ogłoszono werdykt sędziowski Lipinski nie mogła powstrzymać emocji i niczym torpeda wyskoczyła w powietrze z radoœci. Kwan oczekujšcej w szatni na rezultat, pozostały jedynie gorzkie łzy porażki. Olimpijskie złoto wymknęło jej się z dłoni.

Szybko po igrzyskach 15 - letnia Lipinski zakończyła jednak sportowš karierę. Występowała w rewiach, próbowała też swoich sił jako aktorka. Kwan rozczarowana wynikiem igrzysk postanowiła walczyć o mistrzostwo za 4 lata w Salt Lake City.

Faworytka na amerykańskiej ziemi

Na igrzyskach w Salt Lake City Kwan ponownie była faworytkš. W międzyczasie zdobyła cztery tytuły mistrzyni œwiata a jej głównš konkurentkš była Rosjanka Irina Słucka. 21- letnia wówczas łyżwiarka zdawała sobie sprawę, iż to prawdopodobnie jej ostatnia szansa na zdobycie upragnionego złota. Ale w sezonie olimpijskim nic nie układało się po jej myœli. Presja na zwycięstwo była wręcz niewyobrażalna a mistrzyni coraz bardziej nerwowa. W przedolimpijskiej goršczce w dramatyczny sposób rozstała się ze swoim wieloletnim trenerem i łyżwiarskim mentorem Frankiem Carollem jak i choreografkš Lori Nicol.

Chociaż sami zainteresowani nigdy nie ujawnili powodów takiej decyzji, nieoficjalnie mówiło się o kwestiach finansowych. Amerykańskie media były oburzone „ kaprysami” gwiazdy. Łyżwiarka i trener przez 11 wspólnych lat byli sobie tak bliscy, iż niejednokrotnie podczas konferencji prasowych mówili dokładnie to samo i w tym samym czasie. Na igrzyskach w Nagano ubrani byli w niemal bliŸniacze uniformy. Od zawsze podkreœlano zgodnoœć charakterów i zrozumienie między eleganckš nastolatkš i jej wyważonym mentorem .

Kwan, której przypisywano nawet szaleństwo tłumaczyła, że chce spróbować czegoœ zupełnie nowego jak i wzišć pełnš odpowiedzialnoœć za swój występ w Salt Lake City. Rozpoczęła współprac ę z nowš choreografkš Sarah Kawaharš, słynšcš z nietuzinkowych pomysłów scenicznych. To ona stała się autorkš programu dowolnego mistrzyni do œcieżki dŸwiękowej „ Szeherezady” Korsakowa czyli hinduskiej opowieœci o miłoœci. Wcielenie się w charakterystycznš postać miało nadać nowego stylu słynnej z klasyki łyżwiarce. Za bandš jak za pierwszych kroków na lodzie towarzyszył jej ojciec. Ale po piętach deptały młodziutkie koleżanki z reprezentacji : Sarah Hughes i Sasha Cohen jak i Rosjanka Irina Słucka. Kwan na zawodach Skate Canada na kilka miesięcy przed igrzyskami zajęła najniższe miejsce od dekady. Była zaledwie trzecia.

Olimpijskie wydania magazynów „Time” i „ People” zdobiły sylwetki amerykańskich łyżwiarek. Ale ku zaskoczeniu wielu tylko na jednej z nich znalazła się „ żelazna” faworytka. Tę drugš zdobiła 16-letnia Sarah Hughes, którš typowano na „ czarnego konia” igrzysk. Program krótki do składanki „ Rachmaninowa” dał wprawdzie minimalne prowadzenie Michelle Kwan, ale wzbudził też kontrowersje. Podkreœlano jego niższš wartoœć technicznš od tego co zaprezentowała Rosjanka Słucka. Finał był bardzo dramatyczny. Niemal wszystkie dziewczyny przygniotła presja.

Tylko Sarah Hughes zaprezentowała występ swojego życia, po którym wraz z trenerkš popłakała się ze szczęœcia. Spięta Kwan upadła przy potrójnym Flipie, co przesšdziło o wyniku igrzysk olimpijskich. Swojej szansy na złoto nie wykorzystała także Irina Słucka. Oczekiwanie na końcowe rezultaty było dramatyczne i trwało dobrych kilka minut. Wielka mistrzyni znowu została pokonana przez amerykańskš nastolatkę.

Koniec marzeń

Po igrzyskach Kwan na kilka miesięcy zniknęła z mediów. Mówiono, że z pewnoœciš zakończy łyżwiarskš karierę. Ale mistrzyni nie poddała się i z impetem wygrała mistrzostwa œwiata w Waszyngtonie w 2003 roku. Mistrzostwa dla Amerykanów symboliczne, zorganizowane mimo wysokiego ryzyka ataku terrorystycznego. Sama Kwan nie tylko zdobyła pišty tytuł mistrzowski, ale też pokonała mistrzynię olimpijskš Sarę Hughes. Ten fakt miał dla niej znaczenie symboliczne. Medale zdobywać przestała wraz z wprowadzeniem nowego systemu sędziowania czyli Code of Points. Wcišż jednak nie dały o sobie zapomnieć marzenia o igrzyskach, zaœ wielkimi krokami zbliżały się te w Turynie w 2006 roku. Ciężko kontuzjowana łyżwiarka została zakwalifikowana do ekipy olimpijskiej tylnymi drzwiami. Nie startowała na mistrzostwach kraju, które stanowiły kwalifikację olimpijskš. Zaprezentowała się jedynie przed specjalnš komisjš.

Występ Kwan w Turynie wzbudzał ogromne kontrowersje, gdyż jej forma była wielkš niewiadomš. Niektóre media wskazywały na lukratywne kontrakty reklamowe jakie zawarła zakładajšc olimpijski uniform. Z rywalizacji wycofała się jednak już po pierwszym nieudanym treningu. Tonšc we łzach tłumaczyła, że niespodziewanie odnowiła jej się kontuzja. Bilet na igrzyska dostała w jej miejsce 16- letnia Emily Hughes, młodsza siostra mistrzyni z igrzysk w Salt Lake City. Kwan pozostała wielkš mistrzyniš bez olimpijskiego złota.