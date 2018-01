Turniej Czterech Skoczni: Stoch wygrywa w Innsbrucku!

Kamil Stoch wygrał trzeci z czterech konkursów rozgrywanych w ramach Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku upadek zaliczył największy rywal Stocha w tym sezonie, Niemiec Richard Freitag.

Wyniki konkursu w Innsbrucku:

1. Kamil Stoch 270,1 pkt

2. Daniel Andre Tande 255,6

3. Andreas Wellinger 253,5

4. Andreas Stjernen 241,1

5. Jernej Damjan 239,9

6. Junshiro Kobayashi 239,4

7. Robert Johansson 237,3

8. Markus Eisenbichler 236,1

9. Stephan Leyhe 235,1

10. Michael Hayboeck 234,7

17:26

- Staram się przede wszystkim oddawać dobre skoki, cieszę się z tego co robię. Reszta nie zawsze zależy ode mnie, trzeba mieć trochę szczęœcia - mówił po wygraniu konkursu w Innsbrucku Stoch. - Cieszę się z tego co mam teraz, ze skoków, które oddaje - dodał. Mówišc o ostatnim konkursie podkreœlił, że postara się "zrobić tyle ile może" i "dać z siebie tyle, ile będzie w stanie".

16:47

Jeszcze twitterowe gratulacje od premiera:

HAT-TRICK! Kamil, jesteœ genialny! I hymn Polski wreszcie odegrany w tonacji F-dur...˘ — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 4, 2018

16:02

Pierwsza trójka dzisiejszego konkursu: Kamil Stoch, Daniel-André Tande, Andreas Wellinger. Stefan Hula - 11, Maciej Kot - 13, Piotr Żyła - 14, Jakub Wolny - 15, Dawid Kubacki - zaledwie 20. Dziękujemy za uwagę!

16:01

Kamil Stoch Super Star! Dziękujemy! Gratulujemy! Podziwiamy! Brawo! Brawo! Brawo! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 4, 2018

15:53

Stoch bardzo blisko wygrania drugiego z rzędu Turnieju Czterech Skoczni! Pierwsze w karierze Stocha zwycięstwo w Innsbrucku przyszło w œwietnym momencie!

15:52

Stoch!!! 128,5 metra! Polak wygrywa trzeci konkurs z cyklu TCS!

15:51

Eisenbichler zawodzi - 117 metrów. Liderem Tande, Wellinger na podium. Co zrobi Stoch?

15:49

Tande - 125 metrów! Norweg zapewnia sobie miejsce na podium.

15:49

A teraz najlepsza trójka!

15:48

Damjan -120 metrów. Z gestu jaki wykonał po skoku widać, że nie jest z niego do końca zadowolony.

15:47

Wellinger - znów daleko! 126 metrów! Dziœ Niemiec jest w formie. Do tego bardzo wysokie noty. Wellinger liderem!



15:46

Leyhe - 119 metrów.

15:45

A Kobayashi lepiej - 121,5 metra. Kobayashi wyprzedzi Kubackiego w klasyfikacji generalnej.

15:44

Karl Geiger - tylko 118 metrów.

15:43

Noriaki Kasai - tylko 112,5 metrów. Rozczarowujšco słaby skok weterana z Japonii.

15:42

Johansson - 123 metry.

15:39

I kolejny Polak - Maciej Kot osišga 121,5 metra. Ale traci wiele punktów za sprzyjajšcy wiatr.

15:38

Piotr Żyła skacze na takš samš odległoœć jak Jakub Wolny.

15:37

Jakub Wolny nie poprawił wyniku z pierwszej serii - 119 metrów.

15:36

Stefan Hula - 122 metry. Na razie jest trzeci.

15:35

Michael Hayboeck też daleko, ale nie tak jak Stjernen - 122,5 metra.

15:35

Pierwszy długi skok w drugiej serii - Andreas Stjernen lšduje na 127 metrze.

15:34

Johann Forfang - 116 metrów.

15:33

Tylko 116 metrów Kubackiego. Szkoda.

15:32

Pierwszy Polak w drugiej serii - Dawid Kubacki.

15:31

Peter Prevc - tylko 111 metrów. Po nim skakał Nejc Dezman - też tylko 111 metrów.

15:30

Fannemel lšduje na 119 metrze. Po skokach 10 zawodników z najgorszymi wynikami (a w praktyce dziewięciu, gdyż Freitag nie skakał) to on jest na prowadzeniu.



15:28

Freitag zrezygnował ze skoku w rundzie finałowej.

15:28

Stefan Kraft - znów słabo. 112,5 metra.

15:27

Killian Peier bardzo słabo tylko 108 metrów. W pierwszej serii było 120.

15:26

Takeuchi - 118 metrów.

15:24

Timi Zajc - 122 metry.

15:23

Tylko 108 metrów Austriaka Clemensa Leitnera. To nie jest konkurs Austriaków.

15:22

Halvor Granerud - 119,5 metra.

15:21

Constantin Schmid - 117 metrów.

15:20

Zaczynamy drugš serię! Pierwszy skok oddał Ziga Jelar. 116 metrów. Skoczkowie skaczš z szóstej belki.

15:19

Ten upadek będzie pewnie kosztował Freitaga szanse na zwycięstwo w Innsbrucku

15:01

Junshiro Kobayashi - 123 metry. Po pierwszej serii Stoch liderem! Do rundy finałowej awansowali także Maciej Kot, Piotr Żyła (jako tzw. szczęœliwi przegrani), Jakub Wolny oraz Stefan Hula i Dawid Kubacki, którzy wygrali w swoich parach.

15:00

Stoch obejmuje prowadzenie! Ma 8,1 punktów przewagi nad Eisenblichnerem i Tandem!

14:59

Stoch! Fantastyczny skok! 130 metrów! 138,2 pkt! Jest pięknie!



14:58

A teraz nasz mistrz! Najpierw skaczšcy z nim w parze rywal - Markus Schiffner - osišga 116,5 metra.

14:55

członkowie ekipy udzielajš pomocy obolałemu Freitagowi, ale po chwili skoczek podnosi się i idzie o własnych siłach. Mimo upadku Freitag wystšpi w rundzie finałowej.



14:52

Skaczšcy w parze z głównym rywalem Stocha do zwycięstwa - Richardem Freitagiem, Killian eier uzyskuje 120 metry. Freitag odpowiada na to skokiem na odległoœć 130 metrów ale upada!

14:50

Jarkko Maeaettae - tylko 104,5 metra. Kubacki dobrze - 122 metry. Kolejny Polak w rundzie finałowej.



14:49

Kolejna polska para - teraz o awans do rundy finałowej będzie walczył Dawid Kubacki.

14:48

Stefan Kraft rozczarowuje - tylko 118 metrów. Austriacy nie majš dziœ powodów do radoœci, choć Krafta w finale zobaczymy, jako że Prevc lšdował znacznie bliżej.

14:47

Domen Prevc - tylko 112 metrów.

14:45

Wkrótce zobaczymy na skoczni Kamila Stocha. A na razie Markus Eisenblichner bez problemu wygrywa swojš parę - 128,5 metra daje mu taki sam wynik punktowy jak Tandemu. Teraz obaj liderujš.

14:43

Daniel Andre Tande wygrywa bez trudu w swojej parze uzyskujšc aż 129,5 metra! Tande obejmuje prowadzenie w konkursie.

14:42

123,5 metra Stefana Huli! Jest dobrze. Drugi po Wolnym Polak jest pewien występu w rundzie finałowej.

14:41

Kolejna "polska" para. Najpierw skaczę rywal Stefana Huli - ale Florian Altenburger lšduje zaledwie na 107 metrze. Hula nie powinien mieć problemów.

14:39

Kiepski skok Timena Bartola, nieŸle sobie dotychczas radzšcego w Turnieju Czterech Skoczni. Tylko 115 metrów - to za mało, by pokonać Clemensa Leitnera (117,5 metrów). To niespodzianka.

14:38

127 metrów Jerneja Damjana! Wynik robi wrażenie bioršc pod uwagę, że Damjan skakał z siódmej belki. Damjan wyprzedza Wellingera.

14:37

Clemens Aigner - lšduje na 118 metrze.



14:35

Skakało już 30 z 50 zawodników. Na razie prowadzi Wellinger, a Kot i Żyła sš najlepsi wœród przegranych. W rundzie finałowej na pewno nie zobaczymy Schlierenzauera.

14:34

W kolejnej parze lepszy okazuje się Johann Andre Forfang.

14:32

Niestety! 125,5 metra Karla Geigera. Żyła jest jednak drugim poœród przegranych - tuż za Maciejem Kotem.

14:32

A teraz Piotr Żyła. Dobry skok! 122 metry z siódmej belki daje nadzieję na awans.

14:30

Tak - Stephan Leyhe lšduje na odległoœci 123,5 metra. WyraŸnie lepiej od Pilcha. Skoczkowie znów skaczš z siódmej belki.

14:29

Teraz Tomasz Pilch! Niezły skok, 116,5 metra. Ale to chyba będzie za mało, by wystšpić w finale.



14:28

Ależ lot Andreasa Wellingera! 133 metry! To więcej niż Stoch w serii próbnej. Oczywiœcie to Wellinger wygrywa swojš parę - wyprzedza też Kasaia w klasyfikacji generalnej konkursu.

14:27

Ryoyu Kobayashi lšduje na 119 metrze.

14:26

Na co Michael Hayboeck, również Austriak, odpowiada skokiem na 123,5 metra. Hayboeck w rundzie finałowej. Na razie na czele klasyfikacji wcišż Kasai.

14:25

Reprezentant gospodarzy Ulrich Wohlgennant - tylko 114 metrów.

14:24

Robert Stjernen - 125 metrów, ale dzięki wyższym notom wygrywa z Dezmanem.

14:21

Elementem wyposażenia każdego skoczka jest dziœ w Innsbrucku parasol

14:20

Wracamy na ósmš belkę! Nejc Dezman uzyskuje 126 metrów.

14:19

Teraz zawodnicy skaczš z niższej belki. Taku Takeuchi wygrywa swojš parę osišgajšc 113,5 metrów. Maciej Kot wcišż najlepszy wœród przegranych.

14:17

I kolejna para za nami - tu lepszy okazał się Constantin Schmid.

14:14

W kolejnej parze wygrywa Norweg Anders Fannemel. Maciej Kot na razie najwyżej wœród tzw. szczęœliwych przegranych, jest szansa, że zobaczymy go w konkursie finałowym.

14:11

Maciej Kot - 127 metrów! Ale po odjęciu punktów za wiatr i po uwzględnieniu not to Noriaki Kasai cieszy się z awansu do serii finałowej.



14:10

A teraz kolejna "polska" para. Noriaki Kasai skacze na odległoœć 125 metrów - to na razie najdalszy skok. Teraz czekamy na Macieja Kota...

14:09

124,5 metra Roberta Johanssona! Ammann przegrywa pojedynek. Johansson przed Wolnym.

14:08

Kolejny utytułowany zawodnik, Simon Ammann, trafia w punkt K - 120 metrów. Skok kończy się nieco dramatycznie - już po wylšdowaniu Ammann zatrzymuje się dopiero na bandzie.

14:07

Gregor Schlierenzauer - jedynie 117 metrów. Austriak wcišż daleki od swojej najlepszej formy. W parze lepszy okazał się Zajc.

14:07

Timi Zajc - 118,5 metra. Tak, nadal gorzej niż Wolny.

14:06

114 metrów Ziga Jelara - lepiej niż Paschke, gorzej niż pierwszy ze skaczšcych Polaków. Wolny na razie prowadzi.

14:05

Fatalny skok Piusa Paschke - tylko 99,5 metra. Na razie nikt nie poleciał dalej niż wolny.

14:03

W drugiej parze Halvord Granerud lepszy od rywala. Wynik jednak wyraŸnie gorszy od Wolnego.

14:00

Zaczynamy! Peter Prevc w parze z Jakubem Wolnym. Prevc osišgnšł 119 metrów, ale Wolny skacze dalej 124,5! Dobrze się zaczynamy.

13:46

Stoch w Innsbrucku jeszcze nigdy nie wygrał - raz był tu drugi, raz trzeci.

13:45

Warunki do skakania sš dalekie od idealnych. W Innsbrucku cały czas pada, w serii próbnej wiatr wiał ze zmiennš prędkoœciš.

13:43

Dziœ oprócz wygranej stawkš konkursu jest... piwo od Svena Hannawalda. Słynny skoczek postawi piwo każdemu, kto pokrzyżuje Polakowi plany i uniemożliwi mu powtórzenie wyczynu Niemca sprzed 16 lat. Wtedy Hannawald wygrał cztery konkursy składajšce się na Turniej Czterech Skoczni.

13:30

Bardzo dobre wyniki Stocha i Kubackiego w serii próbnej! Stoch wylšdował na 131 metrze - o 3,5 metra dalej niż Freitag. Kubacki osišgnšł 125 metrów (szóste miejsce w serii próbnej). Najgorzej poszło Pilchowi, który zajšł dopiero 47. miejsce.

Zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni rozgrywane sš w dwóch rundach - przy czym pierwsza to seria pojedynków między skoczkami, w których skoczek osišgajšcy gorszy wynik odpada (pary kojarzone sš w ten sposób, że zawodnik z najlepszym wynikiem w kwalifikacjach parowany jest z zawodnikiem, który zajšł w nich 50 lokatę, drugi - ze zdobywcš 49 lokaty, etc.). Do rundy finałowej przechodzi 25 zwycięzców par i 5 tzw. lucky loserów - czyli tych spoœród przegranych, którzy osišgnęli najlepsze wyniki.

W Innsbrucku pary z udziałem biało-czerwonych wyglšdajš następujšco:

Kamil Stoch - Markus Schiffner (Austria)

Dawid Kubacki - Jarkko Maeaettae (Finlandia)

Stefan Hula - Florian Altenburger (Austria)

Marcin Kot - Noriaki Kasai (Japonia)

Jakub Wolny - Peter Prevc (Słowenia)

Tomasz Pilch - Stephan Leyhe (Niemcy)

Piotr Żyła - Karl Geiger (Niemcy)

Przed konkursem:

Gdyby Stoch wygrał wszystkie konkursy w tegorocznym TCS byłby dopiero drugim skoczkiem w historii, któremu udała się ta sztuka - wczeœniej dokonał tego jedynie Sven Hannawald w sezonie 2001/2002. Stoch ma też szansę wygrać Turniej Czterech Skoczni po raz drugi z rzędu.

Turniej Czterech Skoczni organizowany jest od 1953 roku na czterech skoczniach - dwóch w Niemczech (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen) i dwóch w Austrii (Innsbruck, Bischofshofen). Z Polaków, oprócz Stocha, w prestiżowym turnieju tryumfował jedynie Adam Małysz w sezonie 2000/2001. Od sezonu 1979/1989 zawody rozgrywane w ramach Turnieju Czterech Skoczni sš częœciš zmagań o Kryształowš Kulę.

W tegorocznej edycji TCS oprócz Stocha œwietnie radzi sobie również Dawid Kubacki. Reprezentant Polski jest trzeci - co sprawia, że być może, tak jak w ubiegłym sezonie, na podium po zakończeniu TCS stanie dwóch biało-czerwonych (wówczas drugie miejsce zajšł Piotr Żyła). Obecnie Polaków w klasyfikacji generalnej rozdziela Niemiec Richard Freitag (traci do Stocha 11,8 pkt.).

Warunki konkursu w Innsbrucku - zgodnie z zapowiedziami meteorologów - mogš być trudne: prognozy wskazujš, że zawodnicy będš skakać przy silnym wietrze i w deszczu.

W konkursie wystšpi siedmiu Polaków - w tym debiutant i wielka nadzieja polskich skoków Tomasz Pilch (oprócz niego, Stocha i Kubackiego również Stefan Hula, Maciej Kot, Jakub Wolny i Piotr Żyła).

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni przed zawodami w Innsbrucku:

1. Kamil Stoch - 563,1 pkt

2. Richard Freitag - 551,3

3. Dawid Kubacki - 530,8

4. Junshiro Kobayashi - 526,3

5. Anders Fannemel - 525,5

(...)

16. Stefan Hula - 492,4

17. Maciej Kot - 492,3

24. Piotr Żyła - 465,4

46. Jakub Wolny - 113,6

Oto dotychczasowi liderzy klasyfikacji generalnej TCS - od lewej Freitag, Stoch i Kubacki

