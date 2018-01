Niemieckie media: Król Kamil Stoch panem przestworzy

Po trzecim z rzędu zwycięstwie Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni niemieckie media nie szczędzš komplementów polskiemu zawodnikowi.

Komentatorzy w niemieckich mediach z wielkim uznaniem wypowiadajš się o doskonałej formie Kamila Stocha, który błyszczy na Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Po zwycięstwie sprawozdawca w publicznej telewizji ZDF mówił o Stochu: „Król Kamil, jest wszechmocny. To był œwietny skok, wielka klasa, Stoch jest panem przestworzy”. Inny komentator ZDF dodawał, że wszyscy muszš uznać, że Stoch jest teraz panem sytuacji. „To niesamowite co Stoch wyrabia”.

Komplementów pod adresem polskiego zawodnika nie szczędził też legendarny austriacki skoczek Toni Innauer, który mówił, że „Stoch jest w œwietnej formie, fantastycznie skacze. Ma szanse, żeby powtórzyć wyczyn Svena Hannawalda i wygrać wszystkie zawody turnieju".

Niemieckie media sporo uwagi poœwięcajš upadkowi ich faworyta w turnieju Richarda Freitaga. Niemiecki skoczek oddał w pierwszej serii bardzo daleki skok, ale wywrócił się przy lšdowaniu. Freitag, który był najpoważniejszym rywalem Stocha, prawdopodobnie nie wystartuje w ostatnich zawodach turnieju. Polak w wywiadzie dla ZDF mówił, że jest mu przykro z powodu upadku Freitaga. „Powinniœmy rywalizować do końca. Ale taki jest sport, i takie rzeczy się zdarzajš” – mówił.

Kierownictwo niemieckiej kadry skoczków krytykuje tymczasem organizatorów zawodów w Innsbrucku za to, że mimo trudnych warunków, nie zmniejszyli rozbiegu. Ich zdaniem mogłoby to uchronić Freitaga przed upadkiem. „Po co w takich warunkach skakać tak daleko?” – pytał retorycznie szef sportowy niemieckiej kadry skoczków Horst Huettel.

