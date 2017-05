Skoki narciarskie: Inauguracja sezonu w Wiśle

Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem inauguracyjnych zawodów.

Decyzję podjęto podczas konferencji kalendarzowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w słoweńskim Portorożu. Postawiono jednak jeden warunek. Do 31 października na skoczni muszą powstać tory lodowe. Ich budowa ma już gwarancje finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizatorzy są też przygotowani na konieczność naśnieżenia obiektu. Firma Supersnow, która jest partnerem PZN, potwierdziła, że zaśnieży zeskok skoczni i przygotuje go do skakania do 6 listopada.

Dalsza modernizacja nastąpi w 2018 roku. Powstaną osłony przeciwwiatrowe, a także pas chodnika na odcinku ok. 800 metrów od skoczni w kierunku miasta Wisła, co pozwoli na utrzymanie płynnego ruchu samochodowego.

PZN zgłosił też chęć organizacji inauguracji PŚ w Wiśle w latach 2018-22.

Zgodnie z pierwotną wersją kalendarza sezonu 2017/18, w Polsce miały się odbyć trzy konkursy w styczniu - jeden w Wiśle i dwa w Zakopanem. Dokładny harmonogram nadchodzącej rywalizacji powinien być znany jeszcze w piątek.