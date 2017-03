Łyżwiarstwo figurowe: Złoty duet Chińczyków

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Finał konkurencji par sportowych stał na najwyższym poziomie od lat, zaś duet chiński o zwycięstwo rywalizował z Niemcami Alioną Savchenko i Bruno Massotem.

Emocje w hali Hartwall Arena w Helsinkach, gdzie odbywają się łyżwiarskie mistrzostwa świata trwały do samego końca. Dwa najlepsze duety po pierwszej części konkurencji czyli programie krótkim występowały jako ostatnie a dzieliła je nieznaczna różnica punktowa. Najpierw prezentowali się Niemcy, których forma była niewiadomą. Aliona Savchenko przez kilka tygodni borykała się z kontuzją kostki, jakiej doznała w czasie treningu jednego z najtrudniejszych elementów czyli wyrzucanego potrójnego axla. Para musiała się nawet wycofać z grudniowego finału cyklu Grand Prix, zaś na mistrzostwach Europy w Ostrawie zdobyła srebrny medal jadąc piękny pod względem artystycznym, ale asekuracyjny technicznie program. Jednak już wówczas łyżwiarze zapowiadali, że w Helsinkach zaprezentują pełnię swoich możliwości.

Ich liryczny występ do muzyki „Lighthouse” Patricka Watsona, wzbudził niezwykłe emocje. Choreografia układana była m.in. przez byłego tancerza na lodzie Johna Kerra. Eleganccy łyżwiarze w najdrobniejszych detalach oddawali aurę romantycznej melodii. Artyzm współgrał jednak z wartością techniczną. Wyrzucany potrójny axel był tym najważniejszym momentem ich programu a po jego wylądowaniu twarz łyżwiarki wręcz promieniała z radości. Jednak duet niemiecki nie ustrzegł się błędu w wyrzucanym potrójnym salchowie, gdzie Aliona dostawiła nogę wolną na lodzie. Chociaż za swój program otrzymali znakomitą ocenę ponad 150 punktów, niepewne lądowania pozostawiły otwarte drzwi dla Chińczyków.

- Jestem trochę smutny – mówił po programie Brono Massot – Pojechaliśmy naprawdę dobrze i byliśmy tak blisko zwycięstwa. Ale przed rokiem był brąz, teraz srebro więc co będzie za rok?

Wielką szansę wykorzystali Chińczycy, których problemy zdrowotne były jeszcze poważniejsze. Dziewczyna przez kilka miesięcy wracała do formy po operacji obu stóp. Ekspresyjny i pełen dramaturgii występ do ścieżki dźwiękowej „ Bridge Over Trouble Water” porwał publiczność w Helsinkach. Energia i pewność biła wręcz od tego młodziutkiego duetu. Chociaż Wenjing Sui upadła przy potrójnym salchowie skakanym równolegle, wartość techniczną oceniono wyżej niż konkurentów. Najtrudniejszym elementem ich programu było poczwórne podnoszenie twistowe.

- Byliśmy bardzo podekscytowani. Mieliśmy nadzieję, że wygramy chociaż nie mogliśmy być tego pewni - mówili nowi mistrzowie świata- Czuliśmy wsparcie ze strony publiczności, która rozumiała nasz występ. To było nasze marzenie - dodawali.