Pluszczenko kończy karierę

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Lodowy gwiazdor swoją decyzję ogłosił w trakcie telewizyjnego show „TV Game”. Niedawno otworzył własną szkołę łyżwiarstwa figurowego, występuje też w pokazach. Jak mówił po ubiegłorocznej operacji wiedział, że mimo chęci nie będzie mógł wystąpić na igrzyskach olimpijskich w koreańskim Pjongczang.

Jewgenij Pluszczenko jest jednym z najbardziej utytułowanych łyżwiarzy - mistrz olimpijski z Turynu ( 2006) i Soczi ( 2014), srebrny medalista olimpijski z Salt Lake City ( 2002) i Vancouver (2010). Sięgał też trzykrotnie po tytuły mistrza świata, siedmiokrotnie mistrza Europy i aż dziewięciokrotnie mistrza Rosji. Jest oprócz Szweda Gillisa Grafstroma (występował w latach 20- tych ubiegłego wieku) jedynym solistą, który aż czterokrotnie stawał na podium igrzysk olimpijskich.

Przez lata zmagał się z kontuzjami. Przeszedł 15 operacji. Ma praktycznie sztuczny kręgosłup, który funkcjonuje na śrubach. Jego nazwisko znane jest doskonale nie tylko wielbicielom łyżwiarstwa figurowego. Bowiem Pluszczenko to również kontrowersje i skandale. Na igrzyskach w Vancouver ostentacyjnie przechodził przez podium dla zwycięzcy, nie mogąc pogodzić się z porażką. W Soczi ze zbolała miną opuszczał lodowisko w trakcie rozgrzewki przed występem. Wielu zarzucało mu wtedy nonszalancję i gwiazdorstwo graniczące z głupotą. W swoim kraju jest celebrytą. Ulubieniec prezydenta Putina próbował też swoich sił w polityce, lecz szybko się nią znudził. Kilkakrotnie rzucał łyżwiarstwo, ale zawsze do niego wracał. Wraz ze swoją rewią „Kings on Ice” gościł na Stadionie Narodowym w Warszawie.