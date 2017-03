W lidze norweskiej najdłuższy mecz w historii hokeja na lodzie

Foto: PAP/EPA

Ponad 217 minut potrzebowali hokeiści drużyn Storhamar Dragons i Sparta Warriors Sarpsborg, by rozstrzygnąć niedzielne spotkanie pierwszej rundy play off w lidze norweskiej. Statystyki wskazują, że był to najdłuższy mecz w historii tej dyscypliny.