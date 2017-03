Eddie Edwards znowu (nie) lata

Jan Ziobro - Skok do biznesu

Mimo 54 lat na karku kultowy zawodnik, który doczekał się nawet własnego filmu, zapowiada, że w przypadku otrzymania przez kanadyjskie miasto organizacji igrzysk za 9 lat, rozważy wznowienie kariery.

W niedzielę Edwards oddał po dwa skoki na skoczniach K-18, K-38 i K-70 w Winsport's Canada Olympic Park. Z najwyższej z nich poleciał na odległość 24 metrów.

Do Edwardsa ustawiły się kolejki fanów, którzy chcieli uścisnąć mu ręką i zrobić sobie z nim zdjęcie. Skoczek przyznał, że czuł się jak w Calgary 29 lat temu. - Tu był wielki tłum, wszyscy krzyczeli „Eddie, Eddie” i dali mi pewność i odwagę by wejść na górę i skoczyć – powiedział. – To jest jak jazda na rowerze. Pewnych rzeczy się nie zapomina – dodał Brytyjczyk, szczęśliwy, że „ciągle jest w jednym kawałku”.

Edwards skakał starym stylem klasycznym, czyli z nartami ustawionymi równolegle do siebie, choć styl „V” zaczęto stosować już w połowie lat osiemdziesiątych.

Wizyta Edwardsa w Calgary związana była z promocją tego miasta jako kandydata do organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Brytyjczyk określił miasto jako „najlepsze” i całym sercem poparł jego kandydaturę.